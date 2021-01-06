Спецслужбы США выступили с серьезными обвинениями против РФ. Байден готовит наказание

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Россия совершила крупнейшее киберпреступление, за что администрация Байдена может серьезно наказать

Спецслужбы Соединенных Штатов Америки первый раз официально назвали РФ «вероятным» источником крупнейшей кибератаки на структуры правительства и сети частных компаний, информирует enovosty.com/news.

ФБР, Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности, Аппарат директора Национальной разведки и АНБ поделились совместным заявлением, в котором подчеркнули, что хакерская операция, за которой стоит Российская Федерация, продолжается, несмотря на то, что была обнаружена более месяца назад.

Атака, которую назвали самой масштабной за пять лет и сложнейшей за всю историю, затронула Минфин, министерство торговли, Госдепартамент США. Кроме того, хакеры навредили ряду государственных агентств и поразили чиновников со столь масштабным размахом, что его пока что слишком трудно осознать и определить.

Немудрено, что предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что масштабы атаки сильно преувеличены и не спешил обвинить Россию. Он заявлял, что виной хакерской атаки может быть Китай. Также, экс-президент обвинил Пекин во взломе избирательских систем, что, по его мнению, стало причины его поражения на выборах.

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Источники, которые имеют отношение к расследованию, сообщили о том, что в спецслужбах практически нет сомнений в том, что в кибератаках виновата именно Россия, а следов, ведущих к Китаю, не обнаружено. Именно потому команда Байдена, который вскоре начнет исполнять обязанности президента США, сейчас обсуждает несколько вариантов наказания для РФ. В частности, источники в Reuters сообщают о том, что это могут быть ответные кибератаки на инфраструктуру России или же сильные санкции.

Источник, знакомый с вопросом, заявил о том, что ответные шаги приведут к серьезным экономическим, финансовым, технологическим потерям Российской Федерации.