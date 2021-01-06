Спецслужбы США выступили с серьезными обвинениями против РФ. Байден готовит наказание

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

06.01.2021 г.
14:40Уникальное явление: в лесах Великобритании на деревьях образовались "ледяные волосы" (ФОТО)
14:20Ким Чен Ын признал, что его план по восстановлению экономики провалился
13:58Спецслужбы США выступили с серьезными обвинениями против РФ. Байден готовит наказание
13:00Австралия собирается приобрести еще два патрульных самолета P-8A Poseidon
12:29В Таллине строят «умные» дороги с подогревом. В чем их уникальность?
11:32Пионтковский рассказал, как Запад может победить Путина
10:53Израиль и Индия испытали систему ПВО MRSAM (ВИДЕО)
Все новости мира

Аналитика

31.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...
30.12.2020

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
В мире началась масштабная вакцинация от коронавируса, который продолжает мутировать, страны встречают праздники в карантинном режиме, а на небе засияла ...
28.12.2020

Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?

Конвульсии Антонова: Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Затяжное пике, в которое знаменитый "Антонов" начал входить после распада Союза, после 2014 года переросло практически в отвесное падение. Еще немного, ...

Последние новости

06.01.2021 г.
14:40 Уникальное явление: в лесах Великобритании на деревьях образовались "ледяные волосы" (ФОТО)
14:20 Ким Чен Ын признал, что его план по восстановлению экономики провалился
14:19 Дефицит вакцины во всем мире - это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство, - Чаплыга
14:00 Ведущий инфекционист Украины рассказала, поможет ли витамин D при лечении COVID-19
13:58 Спецслужбы США выступили с серьезными обвинениями против РФ. Байден готовит наказание
13:33 "Переломная дата": В Украине ударят морозы и начнет засыпать снегом
13:00 Австралия собирается приобрести еще два патрульных самолета P-8A Poseidon
12:29 В Таллине строят «умные» дороги с подогревом. В чем их уникальность?
12:25 "Обожгла руки российским дипломатам": Украина требует вернуть украденную икону
12:20 Новый исторический рекорд. Биткоин продолжает удивлять
12:12 Платные дороги в Украине: Кто и когда сможет бесплатно проехаться по новеньким трассам
11:32 Пионтковский рассказал, как Запад может победить Путина
11:29 Команда Ахметова договаривается с группой Левочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании Оппоблока - эксперт
10:53 Израиль и Индия испытали систему ПВО MRSAM (ВИДЕО)
10:40 Аналитики Всемирного банка рассказали, что будет с экономикой Украины в 2021
10:31 Как в 2021 подорожала рождественская кутья
09:43 Программистов вытесняют: Кто в Украине получает больше 50 000 в месяц
09:32 Какие авто будут покупать украинцы в 2021 году - тенденции авторынка
09:28 Фото дня: Хаббл сделал впечатляющий снимок "Галактики Фейерверк"
09:01 В Виннице соединили 50 кавер-версий "Щедрика" в одном клипе
08:47 Сын Корбана трагически погиб под Днепром (ФОТО, ВИДЕО)
08:37 Фармацевт уничтожил сотни доз вакцины от COVID, чтобы "спасти мир"
08:33 Рынок нефти поверг в экстаз неожиданный "подарок" саудитов
07:48 Синоптик рассказала, какая погода будет на Рождество
07:30 ВМС Китая получили три новых корвета проекта 056А
07:17 В Китае из снега слепили 50-метровый авианосец (ВИДЕО)
05.01.2021 г.
23:55 В сентябре Путина попытаются свергнуть с поста президента РФ - СМИ
23:15 Степанов назвал список товаров, которыми можно будет торговать во время январского локдауна
23:00 В Британии активно распространяется новый штамм коронавируса - статистика
22:20 В Сети опубликовали момент обрушения многоярусной парковки в Саудовской Аравии (ВИДЕО)
21:59 В Турции археологи нашли древний храм
21:38 "Вместе сильнее": посол США в НАТО Хатчисон восхищена кооперацией украинских и американских солдат в Косово (ФОТО)
21:28 Fox News: В Норвегии произошел устрашающий оползень (ФОТО)
20:54 Александр Леонов рассказал, почему сейчас не стоит вводить двойное гражданство
20:32 "Самые тяжелые недели еще впереди": в Британии вновь вводят полный локдаун
20:29 Как выросли налоги для ФОПов в 2021 году
20:08 Определена самая стильная королевская особа в мире (ФОТО)
19:58 Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики
19:49 В Украине изменили условия локдауна
18:58 Reuters: В Иране тестируют военные беспилотники (ФОТО)
18:18 В США белки начали нападать на людей
17:58 Стало известно, когда Fiat Chrysler и Peugeot завершат слияние
17:36 В Румынии произошло мощное наводнение (ВИДЕО)
17:06 Археологи нашли библейское место (ФОТО)
16:55 На Гавайях зафиксировали НЛО (ВИДЕО)
16:25 В столице произошло масштабное ДТП
16:02 Карпаты запорошило снегом (ФОТО)
15:00 Грузовой самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц в воздухе (ФОТО)
14:00 Шведы мучаются от "коронаскама", им стыдно за стратегию страны
13:40 Агенство NASA показало, как изменение климата меняет нашу планету (ФОТО)
13:28 Украинцев ждут инновации с больничными
13:03 В Минздраве ответили на недоумение украинцев на запрет продажи товаров во время локдауна
13:00 ВВС США развернули беспилотники MQ-9 Reaper в Румынии
12:30 На Украину движется циклон "Ахмет": какой будет погода
12:25 В Турции разработали прибор, диагностирующий COVID за 10 секунд
12:00 В Европе составили рейтинг самых позорных провалов российских пропагандистов
12:00 В Колумбии выставили на продажу советскую "Ниву" в идеальном состоянии (ФОТО)
11:42 Работа мечты: Ищут человека, который пробудет неделю на маяке, просматривая кинопремьеры
11:21 Медведчук: Бредовое заявление Ляшко в очередной раз заставляет сомневаться в адекватности украинской власти
11:21 Британия вводит жесткий локдаун. Люди не смогут покидать дома
Все новости »

Спецслужбы США выступили с серьезными обвинениями против РФ. Байден готовит наказание

Главная » Последние новости » Новости мира » Спецслужбы США выступили с серьезными обвинениями против РФ. Байден готовит наказание
 
Печать Отправить на почту

 

 

Россия совершила крупнейшее киберпреступление, за что администрация Байдена может серьезно наказать

Спецслужбы Соединенных Штатов Америки первый раз официально назвали РФ «вероятным» источником крупнейшей кибератаки на структуры правительства и сети частных компаний, информирует enovosty.com/news.

ФБР, Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности, Аппарат директора Национальной разведки и АНБ поделились совместным заявлением, в котором подчеркнули, что хакерская операция, за которой стоит Российская Федерация, продолжается, несмотря на то, что была обнаружена более месяца назад.

Атака, которую назвали самой масштабной за пять лет и сложнейшей за всю историю, затронула Минфин, министерство торговли, Госдепартамент США. Кроме того, хакеры навредили ряду государственных агентств и поразили чиновников со столь масштабным размахом, что его пока что слишком трудно осознать и определить.

Немудрено, что предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что масштабы атаки сильно преувеличены и не спешил обвинить Россию. Он заявлял, что виной хакерской атаки может быть Китай. Также, экс-президент обвинил Пекин во взломе избирательских систем, что, по его мнению, стало причины его поражения на выборах.

Читайте: В США белки начали нападать на людей

Источники, которые имеют отношение к расследованию, сообщили о том, что в спецслужбах практически нет сомнений в том, что в кибератаках виновата именно Россия, а следов, ведущих к Китаю, не обнаружено. Именно потому команда Байдена, который вскоре начнет исполнять обязанности президента США, сейчас обсуждает несколько вариантов наказания для РФ. В частности, источники в Reuters сообщают о том, что это могут быть ответные кибератаки на инфраструктуру России или же сильные санкции.

Источник, знакомый с вопросом, заявил о том, что ответные шаги приведут к серьезным экономическим, финансовым, технологическим потерям Российской Федерации.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1456

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Все статьи





Читайте также

В сентябре Путина попытаются свергнуть с поста президента РФ - СМИ
 В США белки начали нападать на людей
В Европе составили рейтинг самых позорных провалов российских пропагандистов
 Последний гвоздь в гроб проекта: Эксперты рассказали о судьбе "Северного потока-2"
В США произошла крупная кибератака
 "Путин - КГБшник на пенсии": Помпео открыто выступил против России

Армия

Гаубица 122 мм Д-30
Пулемет Калашникова танковый КТ-7.62
Штурмовая винтовка (автомат) М16 (США)
Самоходная гаубица 152-мм vz.77 «Дана» (Чехия)
Вся армия    >>

Персоны

Тимошенко
Юлия
Ярославский
Александр
Мельник
Петр
Меладзе
Константин
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Победив в Карабахе, Турция анонсировала создание нового военного блока (10317)

Определена самая дорогая собака в мире (ФОТО) (8047)

Домработница, которая могла заразить Кернеса COVID-19, стала депутатом (8013)






работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help




bigmir)net TOP 100

 