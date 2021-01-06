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Италию засыпало снегом (ФОТО)

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Северную Италию засыпало снегом

Северную Италию засыпало сильным снегом. Чрезвычайные службы делают все возможное, чтобы разблокировать регион, информирует enovosty.com/news.

В Милане коммунальные службы часами расчищали город. В Риме были повалены десятки деревьев. В Венеции были подняты специальные барьеры для защиты от наводнения.

Италию засыпало снегом (ФОТО)

В регионе оказались заблокированными жилые дома, дороги и многие населенные пункты. Спасатели уже провели сотни операций. Сообщается, что накануне в Альпах сошла сильная лавина. Погибли два человека.

Читайте: Юг Италии ушел под воду

Синоптики предупреждают, что зимняя непогода уйдет нескоро и в ближайшие дни будут новые снегопады.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 238

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