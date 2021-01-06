Австралия собирается приобрести еще два патрульных самолета P-8A Poseidon

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Королевские военно-воздушные силы Австралии пополнят свой флот P-8A Poseidon двумя новыми многоцелевыми морскими самолетами, сообщила министр обороны, сенатор Линда Рейнольдс.

По словам министра Рейнольдс, возможности морского патрулирования ВВС США будут усилены, поскольку Австралия намерена приобрести еще два самолета наблюдения и реагирования P-8A Poseidon, в результате чего общий размер флота составит 14 самолетов, информирует enovosty.com/news.

«Вместе Poseidon и Triton предоставят Австралии одно из самых передовых в мире средств морского патрулирования и реагирования», — сказала министр Рейнольдс.

«Poseidon — это проверенное средство, которое будет выполнять задачи, включая противолодочную войну, морскую и наземную разведку, наблюдение и разведку, а также поддержку поисково-спасательных операций».

«Эти дополнительные самолеты повысят гибкость ВВС для поддержки нескольких операций и будут играть важную роль в обеспечении безопасности морского региона Австралии для будущих поколений».

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«Продолжающиеся инвестиции правительства Моррисона в программу Poseidon также создают больше рабочих мест в Австралии и возможностей для австралийского малого бизнеса.

«Несколько австралийских компаний уже завершают работы для Boeing Defense Australia, а инвестиции в промышленность, включая строительство объектов, составляют более 1 миллиарда долларов».

Министр Рейнольдс сказала, что участие в программе сотрудничества с ВМС США позволяет Австралии делиться преимуществами своего технического опыта и разделять затраты на проект.

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Согласно веб-сайту Королевских ВВС Австралии, P-8A Poseidon оснащен передовыми датчиками и системами управления полетами, включая современный многоцелевой радар, камеры высокого разрешения и акустическую систему с четырехкратной производительностью обработки AP-3C Orions.

P-8A построен специально как военный самолет. Он основан на проверенной коммерческой конструкции фюзеляжа Boeing 737-800, но был существенно модифицирован.

Самолет P-8A имеет обширную систему связи, включая радиосвязь и каналы передачи данных в диапазонах VHF, UHF, HF и SATCOM.

Внутренний запас горючего, составляющий почти 34 тонны, позволяет P-8A вести боевые действия против подводных лодок на низкой высоте на расстоянии более 2000 километров от базы. P-8A будет совместим для дозаправки в воздухе с KC-30A MRTT.

Источник: Defence-blog