В Сети появился видеоролик, как мужчина перелез пограничную стену между США и Мексикой (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Сети появился видеоролик, как мужчина перелез пограничную стену между США и Мексикой (ВИДЕО) В Сети появился видеоролик, как мужчина перелез пограничную стену между США и Мексикой (ВИДЕО)

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Видео, показывающее, как люди перелезают пограничную стену между США и Мексикой, стало вирусным в социальных сетях.

Видео было размещено в Твиттере Дж. Омаром Орнеласом, фотожурналистом из Палм-Спрингс, Калифорния, под названием: «Это недавно замененный участок стены вдоль границы между США и Мексикой. #TheWall», информирует enovosty.com/news.

Клип показывает трех человек у пограничной стены — один человек внизу держит лестницу, а двое других взбираются по ней.

Мужчина, преодолевший стену, легко проскользил по прутьям ограждения. Затем он убежал, а двое других убрали лестницу и остались на мексиканской стороне стены.

С тех пор этот видеоролик набрал более 2,1 миллиона просмотров и им поделились более 1500 раз.

Орнелас не указал, где было снято видео или когда оно было снято.

Президент Дональд Трамп выступал за усиление мер защиты вдоль границы между США и Мексикой и долгое время обещал построить стену, способную противостоять проникновению мигрантов.

Трамп представил несколько прототипов пограничной стены в прошлом году. Опытные образцы были сделаны из бетона, стали и других материалов.

Недавно появились видео, показывающие, как 8-летние дети преодолевают 5-метровую копию стены. Несколько даже смогли взобраться на копию, одновременно держа различные предметы в руках.