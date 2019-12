В Сети появился видеоролик, как мужчина перелез пограничную стену между США и Мексикой (ВИДЕО)

Видео, показывающее, как люди перелезают пограничную стену между США и Мексикой, стало вирусным в социальных сетях.

Видео было размещено в Твиттере Дж. Омаром Орнеласом, фотожурналистом из Палм-Спрингс, Калифорния, под названием: «Это недавно замененный участок стены вдоль границы между США и Мексикой. #TheWall», информирует enovosty.com/news.

Клип показывает трех человек у пограничной стены — один человек внизу держит лестницу, а двое других взбираются по ней.

Мужчина, преодолевший стену, легко проскользил по прутьям ограждения. Затем он убежал, а двое других убрали лестницу и остались на мексиканской стороне стены.

This is the newly replaced wall along the US/MEXICO border. #TheWall pic.twitter.com/MIrD3HhVsE

— J. Omar Ornelas (@fotornelas) 4 декабря 2019 г.