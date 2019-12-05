The Washington Times: В США предлагают рекордное вознаграждение за информацию о российских киберпреступниках

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В США предлагают рекордное вознаграждение в размере 5 млн долл за информацию о российских киберпреступниках

В Министерстве юстиции США выдвинули обвинения против двух российских граждан, которые несут ответственность за проведение одних из самых масштабных хакерских атак и осуществление банковского мошенничества. Об этом сообщает Джефф Мордок в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Россияне обвиняются в разработке вредоносного ПО «Bugat», использовавшегося для взлома компьютерной базы данных крупнейших компаний США, таких как Remington Outdoor Co., JWF Industries, Tenneco Oil и многих других

Государственный департамент предлагает награду в размере 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении россиян. На сегодняшний день это рекордное вознаграждение за предоставление информации о киберпреступниках

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