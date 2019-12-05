Reuters: Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов Reuters: Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Закрыть Отправить

Французская полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам, которые выступают против пенсионной реформы

Французская полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам, которые выступают против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщают Сибиль де Ля Хамаид и Марин Пеннетьер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

По мнению Макрона, реформа должна способствовать усилению прозрачности и эффективности системы начисления пенсий, в то время как профсоюзы считают, что реформа проводит «демонтаж» средств защиты трудящихся.

По мнению экспертов, результат будет зависеть от того, кто сдастся первым: профсоюзы, которые рискуют потерять общественную поддержку, или правительство, которое опасается, что избиратели могут встать на сторону профсоюзов.

Читайте: Трамп сообщил, что он не делал ничего плохого в отношении Украины