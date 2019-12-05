Associated Press: ЕС не уверен в достижении целей по сокращению выбросов углекислого газа

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ЕС не уверен в достижении запланированный целей по сокращению выбросов углекислого газа

Представители Евросоюза заявили, что, скорее всего, ЕС не сможет достичь запланированной цели по сокращению выбросов углекислого газа к 2030 году. Об этом сообщает Аритц Парра и Френк Джорданс в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Европейское агентство по окружающей среде заявило, что существующие меры приведут к сокращению углекислого газа и других веществ, загрязняющих атмосферу, на 30% в следующем десятилетии. Однако, согласно существующим планам, ЕС должен сократить выбросы углекислого газа на 40% к 2030 году, а некоторые лидеры призвали увеличить запланированные показатели до 55%.

«Последние тенденции свидетельствуют о замедлении прогресса в таких областях, как сокращение выбросов углекислого газа, промышленных выбросов, повышение энергоэффективности и доли возобновляемых источников энергии. Заглядывая в будущее, нынешних темпов прогресса будет недостаточно для достижения целей в области климата и энергетики на 2030 и 2050 годы», — говорится в сообщении агентства.

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Папа Римский Франциск, который активно заботится об окружающей среде, направил послание участникам Мадридской конференции, где подчеркнул важность существования «дальновидной» политической стратегии к решению проблемы изменения климата. «Изменение климата — это вызов цивилизации», — написал Франциск.