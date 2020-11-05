В Сети появились смешные мемы про озабоченность россиян выборами в США

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Россияне не спят которую ночь — следят за выборами. Выборами президента США.

Карикатура Сергей Елкин

Чем они закончились, до сих пор неясно — настолько плотной была борьба. Тема выборов и возможного проигрыша Трампа не сходит с лент новостей не только российских СМИ, но и соцсетей.

Поскольку в России как таковых выборов президента не существует, вернее они всегда проходят по одному и тому же известному сценарию, граждане этой страны всегда с азартом и удивлением наблюдают за реальными выборами президентов в других странах, в том числе в Украине, а сейчас в США.

Наблюдать за американскими выборами интересно. Далеко не всегда понятно, но очень увлекательно. Ничто так не объединяет русских людей, как ожидание результатов выборов в Америке, — пишут пользователи в Twitter. В российских соцсетях появилось множество забавных мемов и смешных фотожаб на эту тему.

Россия слева — если победит Трамп.

Россия справа — если победит Байден. pic.twitter.com/CRb6hK8YC2 — Krychek (@Krychek5) November 4, 2020

Похоже Байден ещё не знает, что в российских лифтах находятся командные посты стратегических ракетных войск



И, главное, Джо, не забывай поджигать кнопки в лифте. pic.twitter.com/DN1JYhFyug — Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 4, 2020

Перевод: «Работа, которую мне нужно сделать — Твиттер про выборы».