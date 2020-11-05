В Сети появились смешные мемы про озабоченность россиян выборами в США
Россияне не спят которую ночь — следят за выборами. Выборами президента США.
Карикатура Сергей Елкин
Чем они закончились, до сих пор неясно — настолько плотной была борьба. Тема выборов и возможного проигрыша Трампа не сходит с лент новостей не только российских СМИ, но и соцсетей.
Поскольку в России как таковых выборов президента не существует, вернее они всегда проходят по одному и тому же известному сценарию, граждане этой страны всегда с азартом и удивлением наблюдают за реальными выборами президентов в других странах, в том числе в Украине, а сейчас в США.
Наблюдать за американскими выборами интересно. Далеко не всегда понятно, но очень увлекательно. Ничто так не объединяет русских людей, как ожидание результатов выборов в Америке, — пишут пользователи в Twitter. В российских соцсетях появилось множество забавных мемов и смешных фотожаб на эту тему.
Россия слева — если победит Трамп.
Россия справа — если победит Байден. pic.twitter.com/CRb6hK8YC2
— Krychek (@Krychek5) November 4, 2020
Похоже Байден ещё не знает, что в российских лифтах находятся командные посты стратегических ракетных войск
И, главное, Джо, не забывай поджигать кнопки в лифте. pic.twitter.com/DN1JYhFyug
— Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 4, 2020
«Ааастанавитисссь!» pic.twitter.com/M5b4toeaam
— Эрлихман Кирилл (@ErlikhmanK) November 4, 2020
Me today pic.twitter.com/kNE4v8Xx0k
— Brad Sams (@bdsams) November 4, 2020
Перевод: «Работа, которую мне нужно сделать — Твиттер про выборы».