В Париже вводят дополнительные карантинные ограничения, — Reuters

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В Париже вводят дополнительные карантинные ограничения из-за стремительного распространения COVID-19

В Париже будут введены дополнительные ограничения, чтобы блокировать распространение пандемии COVID-19. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго, информирует enovosty.com/news.

Идальго сказала, что новые меры повлекут за собой закрытие некоторых магазинов, торгующих едой и напитками. «Когда появляются люди, которые не следуют правилам и, следовательно, подвергают риску здоровье большого числа людей, то тогда необходимо вводить новые ограничения», — сказала Идальго.

В среду во Франции сообщили о 40 558 новых случаях COVID-19 и 385 смертельных случаях, в результате чего общее число умерших от COVID в стране достигло 38 674 человек, а общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет около 1,5 млн.

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