В Литве разрабатывают гибридный электрический багги Krampus для спецназа

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Литовская компания разрабатывает гибридный электрический багги для спецназа

Литовская компания разрабатывает гибридный электрический багги Krampus для спецназа. Новая машина предназначена для обеспечения скрытной, быстрой и мобильной транспортировки по сложной местности, чтобы удовлетворить потребности пехоты и сил специального назначения в легкой мобильности. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Автомобиль Krampus приводится в движение гибридным силовым электродвигателем в сочетании с высокопроизводительными аккумуляторами. Батареи могут заряжаться извне с помощью зарядного устройства или установленного внутри дизельного генератора.

Как отмечает компания, к основным преимуществам гибридно-дизельного багги можно отнести увеличенный запас хода, уменьшенный расход топлива и дизельный генератор для зарядки аккумулятора, который может использовать как дизельное топливо, так и топливо JP8. Благодаря электрическому приводу багги может ездить высоко в горах, где недостаточно кислорода для двигателя внутреннего сгорания, а также в местах, где использование двигателей внутреннего сгорания опасно, например, в пещерах, туннелях и т. д. На электричестве багги может проехать до 200 км, а на топливе — до 1000 км.

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Революционная гибридная система электропитания нового транспортного средства обеспечивает улучшенную бесшумную мобильность, что обеспечивает потенциальные военные преимущества. На данный момент гибридный багги Krampus находится на завершающей стадии сборки.