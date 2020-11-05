В Литве разрабатывают гибридный электрический багги Krampus для спецназа

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

05.11.2020 г.
15:00Индия провела испытания усовершенствованной версии ракетной системы Pinaka (ВИДЕО)
13:47Финансовый аналитик рассказал, когда Россию ждет обвал экономики и долгий кризис
12:46В Литве разрабатывают гибридный электрический багги Krampus для спецназа
12:24Цены на нефть снова начали снижаться
11:20Германия официально не признала итоги президентских выборов в Беларуси
10:58В Париже вводят дополнительные карантинные ограничения, - Reuters
10:38На Центральную Америку обрушился шторм "Эта" (ФОТО)
Все новости мира

Аналитика

04.11.2020

Зеленский vs Разумков: чей законопроект по урегулированию конституционного кризиса выберет Рада?

Зеленский vs Разумков: чей законопроект по урегулированию конституционного кризиса выберет Рада?
В Верховной Раде (ВР) могут отказаться рассматривать президентский законопроект №4288 о роспуске Конституционного Суда Украины (КСУ), который недавно ...
02.11.2020

Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод

Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод
«Это создаёт проблему легитимности действий власти и легитимности в целом». Томас Маркерт, глава Веницианской комиссии в 2010 г.
30.10.2020

Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел

Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел
Многие страны мира опять оказались в плену у жесткого локдауна, в Европе проливается кровь, а в Украине бушуют политические скандалы, - октябрь "достойно" ...

Последние новости

05.11.2020 г.
15:00 Индия провела испытания усовершенствованной версии ракетной системы Pinaka (ВИДЕО)
14:50 Украинские военные получили большую партию высокоэффективных огнеметов
14:30 Рада в первом чтении приняла бюджет
14:27 Министерство экономики спрогнозировало обвал ВВП Украины
14:00 В киевском метро ужесточают контроль из-за карантина. За что могут наказать?
13:47 Финансовый аналитик рассказал, когда Россию ждет обвал экономики и долгий кризис
12:59 Гигантский айсберг приближается к британской территории
12:46 В Литве разрабатывают гибридный электрический багги Krampus для спецназа
12:45 Цифровой актив, как будущее экономики
12:45 Патрульным полицейским запретили останавливать автомобили для "профилактики"
12:24 Цены на нефть снова начали снижаться
12:00 В Киеве хотят построить новые станции городской электрички
11:39 ВСУ проводят инженерно-саперные учения (ВИДЕО)
11:20 Германия официально не признала итоги президентских выборов в Беларуси
10:58 В Париже вводят дополнительные карантинные ограничения, - Reuters
10:38 На Центральную Америку обрушился шторм "Эта" (ФОТО)
10:19 В Портленд после выборов ввели Нацгвардию
09:49 В Европе провели масштабную спецоперацию против торговли детьми
09:36 Атака на маркетинговые акции! Почему журналисты ополчились на «Имидж Клуб»?
09:30 Это бюджет «тёплой ванны» для Зеленского, а не инструмент экономического развития Украины, - Гончаренко (ВИДЕО)
09:18 В США подали в суды беспрецедентное количество исков из-за выборов
08:58 Италия объявила локдаун: подробности
08:39 Украинские военные сбили беспилотник боевиков
08:11 В Чехии мужчина нашел меч, которому более 3000 лет
07:54 Зеленский планомерно уничтожает малый и средний бизнес в Украине, - Тимошенко (ВИДЕО)
07:49 Польша и Литва ужесточают карантин: подробности
07:45 Южная Корея почти закончила сборку прототипа стелс-истребителя
07:30 В Европе электрофицированные авто обошли в продажах дизельные
07:15 Ученые выяснили, почему симптомы коронавирусной пневмонии не уходят месяцами
07:00 МОН призвало учителей не перегружать школьников на дистанционном обучении
06:58 Бойцы ВСУ получили новое "огненное" оружие
06:39 В Европе создали уникальный автобус-лабораторию
06:02 В Украине хотят ввести "время для пожилых"
04.11.2020 г.
23:20 Маск не выдержал критики: Tesla пообещала изменить дизайн пикапа Cybertruck
18:51 Названы четыре новые точки разведения сил на Донбассе
18:43 В Украине ввели новые дорожные правила. Что важно знать?
18:35 "Двойные" зимние каникулы: в МОН заявили о фейке
17:51 Эпидемиолог предупредила о нетипичном симптоме коронавируса
17:30 "Он адепт простых решений": Гончаренко об угрозах Зеленского распустить Верховную Раду (ВИДЕО)
17:21 Год притока валюты: Что будет с долларом до конца 2020
16:46 В Киеве замечен уникальный спорткар за 11 миллионов (ФОТО)
16:33 Украинцев ждет рост пенсий: кто может рассчитывать на дополнительные выплаты
16:32 В случае введения тотального локдауна, власть обязана предупредить украинцев заранее и обеспечить поддержку бизнеса, - Цабаль (ВИДЕО)
16:20 В Bloomberg описали четыре сценария ничьи между Трампом и Байденом
15:22 В Чернобыле показали одичавших животных высотой почти с человека (ФОТО)
15:17 Я с Президентом Зеленским при любых раскладах, Брагар о разгоне судей КСУ (ВИДЕО)
15:00 Литва разрабатывает гибридный электрический багги для спецназа (ФОТО)
14:52 В Украине появятся "черные" зоны: Кому грозит полный локдаун и что это значит?
14:49 Шмыгаль рассказал, стоит ли украинцам ждать жесткий карантин
14:24 Дело не в предприятиях: Украинцам пояснили, почему в Киеве настолько грязный воздух
14:22 В Сети высмеяли озабоченность украинцев и россиян выборами в США
14:00 ТОП-10 лучших внедорожников, которые не боятся разбитых дорог
13:00 Армия США установила в Южной Корее улучшенную систему раннего обнаружения баллистических ракет
12:59 Первые пользователи Starlink показали антенну для приема сигнала (ФОТО)
12:48 В Украине набирают популярность безналичные расчеты (ИНФОГРАФИКА)
12:30 Определено самое распространенное осложнение после COVID-19
12:18 СБУ заблокировала незаконные поставки вертолетных двигателей в Россию
12:00 Зима 2020-2021 года в Украине будет "европейской", - синоптик
11:58 Главреда сайта Mind.ua Евгения Шпитко уличили в обмане рекламодателей и партнеров - СМИ
11:48 Протесты в Вашингтоне: начались столкновения с полицией (ВИДЕО)
Все новости »

В Литве разрабатывают гибридный электрический багги Krampus для спецназа

Главная » Последние новости » Новости мира » В Литве разрабатывают гибридный электрический багги Krampus для спецназа
 
Печать Отправить на почту

 

 

Литовская компания разрабатывает гибридный электрический багги для спецназа

Литовская компания разрабатывает гибридный электрический багги Krampus для спецназа. Новая машина предназначена для обеспечения скрытной, быстрой и мобильной транспортировки по сложной местности, чтобы удовлетворить потребности пехоты и сил специального назначения в легкой мобильности. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Автомобиль Krampus приводится в движение гибридным силовым электродвигателем в сочетании с высокопроизводительными аккумуляторами. Батареи могут заряжаться извне с помощью зарядного устройства или установленного внутри дизельного генератора.

В Литве разрабатывают гибридный электрический багги Krampus для спецназа

Как отмечает компания, к основным преимуществам гибридно-дизельного багги можно отнести увеличенный запас хода, уменьшенный расход топлива и дизельный генератор для зарядки аккумулятора, который может использовать как дизельное топливо, так и топливо JP8. Благодаря электрическому приводу багги может ездить высоко в горах, где недостаточно кислорода для двигателя внутреннего сгорания, а также в местах, где использование двигателей внутреннего сгорания опасно, например, в пещерах, туннелях и т. д. На электричестве багги может проехать до 200 км, а на топливе — до 1000 км.

Читайте: ЦРУ и ССО США провели грандиозную операцию в дебрях Африки

Революционная гибридная система электропитания нового транспортного средства обеспечивает улучшенную бесшумную мобильность, что обеспечивает потенциальные военные преимущества. На данный момент гибридный багги Krampus находится на завершающей стадии сборки.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 253

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Зеленский vs Разумков: чей законопроект по урегулированию конституционного кризиса выберет Рада?
Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод
Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел
Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020
В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ
Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны
Алексей Кущ: Первый локдаун был одной из самых больших ошибок нашей власти - украинская экономика продолжает нести тяжелые потери
Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
Все статьи





Читайте также

Литва разрабатывает гибридный электрический багги для спецназа (ФОТО)
 ЦРУ и ССО США провели грандиозную операцию в дебрях Африки
К КСУ стягивают спецназ
 На Днепропетровщине полицейские задержали группу наркоторговцев
Директор музея Гончара рассказал, как спецназ ГБР штурмовал здание музея (ВИДЕО)
 Черногория приобретает бронеавтомобили JLTV
Историческое событие: Украинский спецназ станет частью сил НАТО
 Российский спецназ нарушил границу Норвегии

Армия

Вертолет Ми-26
Боевая машина пехоты БМП-1
Гранатомет УАГ-40
Cамолет-амфибия многоцелевой CL-415 M (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Рыбак
Владимир
Чумак
Виктор
Полторак
Степан
Кушнарёв
Игорь
Владимирович
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Игнорирование проблем АО «Днепразот» со стороны государства сопровождается информационной атакой в СМИ

Шахтеров могут использовать для раскачки социально-политической ситуации в Украине

Махинации с зерном и уклонение от налогов: финансовые скелеты в шкафу «эксперта» Владислава Белаха


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети показали уникальные и малоизвестные модели производства ЗАЗ (ФОТО) (21781)

Студенти КНУ виступили проти призначення на посаду ректора члена партії "Слуга народу" (12070)

Курйоз: У Мережі з`явилась смішна карикатура про заклопотаність росіян виборами в США (11351)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help




bigmir)net TOP 100

 