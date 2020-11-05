Силовики ворвались в квартиру 73-летней Нины Багинской, ставшей символом протестов в Беларуси

Главная » Последние новости » Новости мира » Силовики ворвались в квартиру 73-летней Нины Багинской, ставшей символом протестов в Беларуси Силовики ворвались в квартиру 73-летней Нины Багинской, ставшей символом протестов в Беларуси

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В Беларуси продолжаются репрессии в отношении людей, которые не боятся режима Лукашенко и открыто заявляют про свою гражданскую позицию и несогласие с фальсификацией выборов президента страны.

Одна из самых знаменитых оппозиционеров — 73-летняя пенсионерка Нина Багинская, которая не пропустила ни одного митинга и акции протеста против Лукашенко.

Сегодня около 19:00 в квартиру Нины Багинской ворвались люди без опознавательных знаков и заявили, что они якобы должны провести у нее следственный эксперимент, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA

Соседи рассказали, что Багинская вызывала на неизвестных милицию. Вскоре в ее квартиру вломились еще 10 человек в черном. Один из милиционеров заявил, что Нина ударила его табуреткой, а второго вытолкала шваброй. Также стало известно, что силовики в квартире пенсионерки произвели обыск.

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Дом Багинской окружен силовиками, в том числе из ОМОНа. Продолжаем следить за ситуацией, сказано в сообщении.

Нина Багинская стала одним из символов мирных протестов в Беларуси. Она уже больше двадцати лет, с 1988 года ходит почти на все митинги с большим бело-красно-белым флагом, который сшила сама. «Меня завела эта несправедливость – социальная, политическая, национальная. И я сказала: если ты не раб, ты должен защищать свою землю и свою родину», – так Нина Багинская объясняет свои действия.

Белорусские силовики жестоко ведут себя по отношению ко всем несогласным, в том числе к людям очень пожилого возраста: