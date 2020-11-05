Индия провела испытания усовершенствованной версии ракетной системы Pinaka (ВИДЕО)
Всего в быстрой последовательности было запущено шесть ракет, и испытания полностью выполнили задачи миссии.
Усовершенствованная ракетная система Pinaka, разработанная Государственной организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), прошла успешные летные испытания с комплексного испытательного полигона в Чандипуре у побережья Одиши вчера, 4 ноября 2020 года, информирует enovosty.com/news.
Была предпринята разработка усовершенствованной системы Pinaka для достижения большей дальности действия по сравнению с более ранней конструкцией с уменьшенной дальностью. Проектирование и разработка были выполнены лабораториями DRDO, расположенными в Пуне, а именно, Центром исследований и разработок вооружений, ARDE и Лабораторией исследований высокоэнергетических материалов, HEMRL, говорится в сообщении Министерства обороны Индии.
Всего в быстрой последовательности было запущено шесть ракет, и испытания полностью выполнили задачи миссии. Испытанные ракеты были произведены компанией M/s Economic Explosives Limited, Nagpur, которой была передана технология. Все полеты отслеживались такими приборами Range, как телеметрия, радар и электрооптические системы слежения, которые подтвердили летные характеристики.
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Усовершенствованная версия ракетной системы Pinaka заменит существующие ракетные системы Pinaka Mk-I.
Ракеты Pinaka, названные в честь лука Господа Шивы, являются частью многоствольных ракетных систем, которые уже находятся в армии и успешно используются в операциях как в Китае, так и в Пакистане.
Источник: defenseworld