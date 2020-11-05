Цены на нефть снова начали снижаться

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Цены на нефть снова начали снижаться на фоне сокращения потребления из-за COVID-19

Цены на нефть снова начали снижаться после незначительного роста накануне. По мнению аналитиков, снижение стоимости нефти вызвано сокращением потребления из-за COVID-19 и неопределенностью по результатам американских президентских выборов , информирует enovosty.com/news.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,07% (0,03) и составила 41,20 долл.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI уменьшилась на 0,43% и составила 38,98 долл.

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Напомним, накануне цены на нефть выросли почти на 4% после того, как президент США Дональд Трамп преждевременно сообщил о своей победе и после того, как появились данные о значительном снижении запасов нефти в США. Сообщается, что политика Трампа в нефтяной сфере направлена на сокращение добычи нефти для поддержки цен.