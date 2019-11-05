Associated Press: Китай открывает свой рынок для инвесторов

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Китай открывает свой рынок для инвесторов, отменяя ограничения на иностранные инвестиции и иностранную собственность в промышленности, финансах и других областях.

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин начал осуществлять шаги по открытию китайского рынка. Об этом сообщают Дейк Канг и Джо МакДональд в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Дверь, которую открывает Китай, будет открываться все шире», — сказал Си Цзиньпин. Президент Китая сообщил о намерении уменьшить ограничения на иностранные инвестиции и ускорить заключение китайско-европейского инвестиционного соглашения. Ранее Пекин объявил о планах по увеличению продуктивности своей экономики и сообщил о снижении импортных тарифов и отмене ограничений на иностранную собственность в промышленности, финансах и других областях.

В официальном заявлении делегации ЕС в Пекине говорится, что Европейский союз ожидает от Пекина «реального, существенного» прогресса по заключению инвестиционного договора до саммита «ЕС-Китай», который должен состояться в 2020 году.

«Мы хотим амбициозного соглашения, которое предоставляет более широкий доступ к рынку, надежную защиту инвестиций, большую предсказуемость для наших компаний и обязательства по устойчивому развитию», — говорится в заявлении.

Пекин пытается поддержать потребительский спрос после того, как экономический рост упал до многолетнего минимума на фоне торговой войны с США. Правящая коммунистическая партия рассчитывает, что потребители будут стимулировать экономический рост, заменяя торговлю и инвестиции. Но покупатели обеспокоены торговой войной и возможной потерей работы. Они тратят меньше, что подорвало продажи автомобилей, недвижимости и других китайских товаров.