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Армия США проводит военные учения, используя M1128 Mobile Gun System

Главная » Последние новости » Новости мира » Армия США проводит военные учения, используя M1128 Mobile Gun System
 
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Армия США проводит военные учения, используя M1128 Mobile Gun System

Армия США проводит полевые военные учения, используя самоходную артиллерийскую установку M1128 Mobile Gun System. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

M1128 Mobile Gun System является вариантом бронетранспортера Stryker, сохраняет скорость и маневренность Stryker, однако использует огневую мощь 105-мм пушки, установленной на башне.

Армия США проводит военные учения, используя M1128 Mobile Gun System

Предназначается для огневого поражения легкобронированных транспортных средств, бункеров и пехоты.

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M1128 Mobile Gun System усиливает пехотные и разведывательные военные подразделения, ведет прямой огонь на большие расстояния.


Автор: Оксана Ельченко
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