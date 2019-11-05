Армия США проводит военные учения, используя M1128 Mobile Gun System
Армия США проводит военные учения, используя M1128 Mobile Gun System
Армия США проводит полевые военные учения, используя самоходную артиллерийскую установку M1128 Mobile Gun System. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.
M1128 Mobile Gun System является вариантом бронетранспортера Stryker, сохраняет скорость и маневренность Stryker, однако использует огневую мощь 105-мм пушки, установленной на башне.
Предназначается для огневого поражения легкобронированных транспортных средств, бункеров и пехоты.
Читайте: Главный тренер киевского «Динамо» заявил, что принял решение об отставке
M1128 Mobile Gun System усиливает пехотные и разведывательные военные подразделения, ведет прямой огонь на большие расстояния.