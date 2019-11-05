Армия США проводит военные учения, используя M1128 Mobile Gun System

M1128 Mobile Gun System усиливает пехотные и разведывательные военные подразделения, ведет прямой огонь на большие расстояния.

Предназначается для огневого поражения легкобронированных транспортных средств, бункеров и пехоты.

M1128 Mobile Gun System является вариантом бронетранспортера Stryker, сохраняет скорость и маневренность Stryker, однако использует огневую мощь 105-мм пушки, установленной на башне.

Армия США проводит полевые военные учения , используя самоходную артиллерийскую установку M1128 Mobile Gun System. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news .

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