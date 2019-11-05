Американские солдаты, оставленные в Сирии, пребывают в недоумении: они все еще ждут приказов по своей миссии

Главная » Последние новости » Новости мира » Американские солдаты, оставленные в Сирии, пребывают в недоумении: они все еще ждут приказов по своей миссии Американские солдаты, оставленные в Сирии, пребывают в недоумении: они все еще ждут приказов по своей миссии

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Президент Дональд Трамп и его союзники по Конгрессу в последние недели проявили интерес к нефтяным месторождениям в стране, даже развернув дополнительные войска и бронетехнику для защиты запасов нефти.

Военнослужащие Соединенных Штатов, дислоцированные в Сирии, еще не получали никаких приказов руководства по своей миссии, включая основные правила ведения боевых действий. Об этом рассказал военный чиновник в опубликованном в понедельник докладе CNN., информирует enovosty.com/news.

По сообщениям, некоторые военные командиры, дислоцированные в Восточной Сирии, все еще ожидают получения указаний по охране нефтяных месторождений в регионе. По словам CNN, для некоторых из этих войск было неясно, где будут находиться их пункты назначения и как долго они должны оставаться там.

Спустя почти три недели после того, как президент Дональд Трамп приказал вывести войска из северной Сирии, публично заявив, что он берет «контроль» над нефтью и послав войска и бронетранспортеры, чтобы защитить ее от ИГИЛ, американским командирам не хватает ясности по самым основным аспектам их миссии.

Отсутствие точных приказов означает, что войска находятся на месте, в то время как самые важные детали все еще разрабатываются.

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Самое главное то, что нет ясности относительно того, против кого именно они действуют на нефтяных месторождениях.

Это важная информация для войск на земле и в воздухе, чтобы понять обстоятельства, при которых им разрешено стрелять из своего оружия. По словам чиновника, военным планировщикам также важно понимать, сколько нужно сухопутных войск и самолетов.

Точность в приказах жизненно важна для военачальников, нуждающихся в конкретных распоряжениях, которые не подлежат толкованию в моменты кризиса.

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Президент Дональд Трамп и его союзники по Конгрессу в последние недели проявили интерес к нефтяным месторождениям в стране, даже развернув дополнительные войска и бронетехнику для защиты запасов нефти.

«Возможно, я намерен заключить сделку с ExxonMobil или одной из наших компаний, чтобы пойти туда и сделать это правильно», — сказал Трамп 27 октября, добавив, что хочет «распределить богатство».

«Нефть очень ценна по многим причинам», — добавил Трамп.

Американские войска в северо-восточной Сирии были отозваны после того, как Трамп отдал приказ о выводе войск в преддверии военного наступления Турции на курдские силы в начале этого месяца.

Но Трамп также приказал войскам в регионе защитить нефтяные месторождения от боевиков ИГИЛ, Сирии и России.

Примерно 1000 американских военнослужащих были развернуты в регионе, когда Турция приступила к наступлению 9 октября.

Сирийские демократические силы, которые были в союзе с США в войне против ИГИЛ, эксплуатировали нефтяные месторождения после того, как в 2017 году захватили их у террористической группы. СДС продавали сырую нефть сирийскому режиму через санкционированного брокера, согласно сообщению Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.

Путаница, вызванная резкой военной перестановкой, также возникает вскоре после того, как артиллерийские снаряды приземлились примерно в 1 километре от американских войск. Американские войска, патрулирующие северо-восток Сирии, заметили огонь артиллерии, согласно Military Times. Ни один военнослужащий США не пострадал.

Событие последовало за другим подобным инцидентом 11 октября, когда турецкая артиллерия произвела обстрелы в нескольких сотнях метров от места, где находились американские войска. После инцидента американский чиновник потребовал от Турции «избегать действий, которые могут привести к немедленной обороне».