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«Это неправильный водомёт»: Ёлкин поделился свежей карикатурой с Лукашенко

Главная » Последние новости » Новости мира » "Это неправильный водомёт": Ёлкин поделился свежей карикатурой с Лукашенко
 
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В Минске применяют водомёты против протестующих

В акции протеста в Минске днём ранее принимали участие десятки тысяч человек, а силовики неоднократно применяли против протестующих водометы, один из них митингующие вывели из строя. «При попытке ремонта системы водометами вас может смыть», — предупредил своей новой карикатурой известный художник Сергей Ёлкин: , информирует enovosty.com/news.

«Это неправильный водомёт»: Ёлкин поделился свежей карикатурой с Лукашенко

Местные СМИ сообщили о том, что демонстранты обступили водомёт, вынули емкости с жидкостью и вылили их на дорогу. После этого тот сломался, постоянно лил воду фонтаном и ему пришлось уехать.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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