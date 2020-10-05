«Это неправильный водомёт»: Ёлкин поделился свежей карикатурой с Лукашенко
В Минске применяют водомёты против протестующих
В акции протеста в Минске днём ранее принимали участие десятки тысяч человек, а силовики неоднократно применяли против протестующих водометы, один из них митингующие вывели из строя. «При попытке ремонта системы водометами вас может смыть», — предупредил своей новой карикатурой известный художник Сергей Ёлкин: , информирует enovosty.com/news.
Местные СМИ сообщили о том, что демонстранты обступили водомёт, вынули емкости с жидкостью и вылили их на дорогу. После этого тот сломался, постоянно лил воду фонтаном и ему пришлось уехать.