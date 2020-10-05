Армения нанесла удары по Мингечаурской ТЭС, — помощник президента Азербайджана (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Армения нанесла удары по Мингечаурской ТЭС, - помощник президента Азербайджана (ФОТО) Армения нанесла удары по Мингечаурской ТЭС, - помощник президента Азербайджана (ФОТО)

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Из трех выпущенных по Мингячевиру ракет две не разорвались. Одна из неразорвавшихся ракет упала прямо перед зданием ООО «Азербайджанская тепловая электростанция»

В результате попадания 3-й ракеты по частному дому, 5 человек получили ранения и были госпитализированы с различными травмами, дому нанесены серьезные повреждения, сообщает haggin.az, информирует enovosty.com/news.

«Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по Мингячевиру, являющемуся промышленным городом. Здесь расположено водохранилище и крупная электростанция», — написал в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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В то же время министерство обороны Армении отрицает факт обстрела территории Азербайджана Арменией. В МИД непризнанной «Народно-Карабахской республики» заявили, что столица республики город Степанакерт вновь оказалась под ударом азербайджанской армии. В частности, утром 5 октября по городу выпустили 4 тяжелых снаряда. В общей сложности с 27 сентября в Нагорном Карабахе были убиты 18 мирных жителей, 80 получили ранения.