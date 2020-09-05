«Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » «Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО) «Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)

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В Беларуси продолжаются протесты несогласных с результатами президентских выборов в стране. Сегодня, 5 сентября, в Минске начался женский марш.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сейчас в женском марше, по оценкам корреспондента tut.by, участвует около 10 тысяч человек. Кроме красно-белых флагов оппозиции женщины несут флаги ЕС, информирует enovosty.com/news.

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Участницы марша взяли с собой игрушки панд в знак солидарности с IT компанией PandaDoc — в отношении ее четырех сотрудников возбуждено уголовное дело. Компания связывает аресты руководителей с их политической позицией и поддержкой протестов оппозиции.

Автомобилисты сигналят в знак солидарности. Женщины вышли на проспект и перекрыли его. Кричат «Это наш город!», «Жыве Беларусь!»

Вдоль проспекта проезжают микроавтобусы с тонированными окнами и без номеров. Внутри крепкие парни в масках. Женщины кричат: «Где номера?» и «Убийцы».

Колонна женского марша проходит мимо здания КГБ в Минске. Здесь из микроавтобусов к участницам вышло несколько неизвестных в балаклавах. Женщины попытались завязать на них флаги, но те сорвали их. Участницы кричат им: «Позор!», «Покажи лицо!» и «Ваши мамы с нами!».

Недалеко от Октябрьской площади задержаны журналисты телеканала «Белсат» Максим Калитовский и Алена Дубовик — они вели прямой эфир с женского марша. Девушки пытались помешать неизвестным в балаклавах забрать журналистов, однако им не удалось этого сделать:

На перекрестках по движению марша стоят микроавтобусы без номеров, в них сидят милиционеры в штатском и в масках. Женщины, проходя мимо, кричат им: «Позор!», «Тихарей под суд!».

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY