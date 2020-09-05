РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

05.09.2020 г.
18:04«Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)
14:02В Беларуси арестованы руководители крупной IT-компании, которая поддержала оппозицию: сотрудников эвакуируют из страны
13:21В Беларуси задержали и избили трех граждан Польши
13:07В Израиле людям на головы падали пакетики с марихуаной (ВИДЕО)
12:31Хабаровск не сдается: Жители города вновь массово вышли на митинг
10:31Трамп и Байден поспорили из-за статьи про американских военных
07:26Рынок нефти столкнулся с новой проблемой - избытком НПЗ
Все новости мира

Аналитика

04.09.2020

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Нынешний политический сезон в Украине будет непростым для украинской власти, так как работать придется не только в сложных социально-экономических условиях ...
04.09.2020

Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности

Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Все более становится очевидным, что смысл происходящего сейчас в США нельзя объяснить только масштабными социальными протестами, которые в Штатах отнюдь ...
31.08.2020

Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет

Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Политика Турции в территориально-ресурсных спорах с Грецией становится все более агрессивной, на что Греция отвечает взаимностью. В извечный, уходящий ...

Последние новости

05.09.2020 г.
18:04 «Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)
17:01 Главарь самопровозглашенной ДНР Пушилин приказал открыть огонь по инженерным сооружениям Вооруженных сил Украины
16:02 Курьез: Попугай спел песню Бейонсе «If I Were A Boy» (ВИДЕО)
15:36 Дефицит витамина D может увеличить риск заболевания COVID-19 - ученые
14:49 Стали известны дополнительные симптомы COVID-19 у детей - исследование
14:02 В Беларуси арестованы руководители крупной IT-компании, которая поддержала оппозицию: сотрудников эвакуируют из страны
13:57 Главные факты о новом Mercedes S-класса
13:21 В Беларуси задержали и избили трех граждан Польши
13:07 В Израиле людям на головы падали пакетики с марихуаной (ВИДЕО)
12:31 Хабаровск не сдается: Жители города вновь массово вышли на митинг
11:47 Ющенко, Скрипали, Навальный: у всех этих отравлений один общий знаменатель – Путин, - Илларионов
10:31 Трамп и Байден поспорили из-за статьи про американских военных
07:26 Рынок нефти столкнулся с новой проблемой - избытком НПЗ
07:07 Отравление Навального: Германия и Британия вместе призовут Россию к ответу
00:17 «Макрон впал в истерику», - глава МИД Турции Чавушоглу
04.09.2020 г.
23:31 В Беларуси обнародовали "запись разговора" Берлина и Варшавы по делу Навального
21:48 В Минске силовики жестоко задержали студентов в университете (ВИДЕО)
21:30 Греция и Турция начали переговоры по Средиземному морю, - Associated Press
21:18 Регистрация авто в автосалоне скоро станет реальностью
20:48 Киберполиция блокировала деятельность сети обменников, которые присваивали деньги клиентов
20:36 Верховная Рада узаконивает водителей электросамокатов
20:29 Протесты в Беларуси: Тихановская обратилась к ООН
19:54 В Индийском океане горит нефтяной танкер, - Reuters (ВИДЕО)
19:48 Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС
19:26 В бундесвере обнаружили следы "Новичка" на бутылке, из которой пил Навальный, - Der Spiegel
18:58 Отопительный сезон в некоторых городах под угрозой: подробности
18:48 Россия обязана ответить на "серьезные вопросы", - генсек НАТО
18:18 "Пришли подкрепиться": в США медведи посетили несколько продуктовых магазинов (ВИДЕО)
17:59 В Японии презентовали робота, который делает покупки в магазине (ВИДЕО)
17:57 США направляют в Литву военнослужащих на фоне обострения ситуации в регионе, - Fox News
17:38 Двуспальная кровать: топ советов для легкого выбора
17:13 В США из-за массовых беспорядков рекордно выросли продажи оружия, - Financial Times
16:51 Главу Нацбанка попросили "сбрить бороды" Владимиру Великому и Ярославу Мудрому
16:28 В Украине анонсировали повышение цен на газ
16:02 В Тернополе отказались усиливать карантин: подробности
14:39 Пора делать выводы: В Польше остро высказались о путинской России
14:12 Мужчины болеют COVID-19 тяжелее, чем женщины - исследование
13:58 Цена на нефть рухнула на слухах о новых скидках от саудитов
13:47 Черный четверг на фондовом рынке США. Богачи расстались с миллиардами
13:35 В Украине появились необычные б/у авто из Японии
13:05 Скандал с назначениями на украинской таможне: как Марченко пытается «запустить» свои схемы в Гостаможслужбе
12:47 Белорусский правитель может радоваться: Почему Лукашенко выйдет сухим из воды?
11:51 Вирус против школы: В Минобразования предложили страховать учителей и школьников
11:46 "Нам банально не хватит врачей": Степанов рассказал о стратегии борьбы с COVID-19
11:39 Появились подробности убийства сотрудницы Верховной Рады
11:03 Представитель США в ОБСЕ: "Надо убедить Лукашенко, что он не может быть президентом"
11:01 Ryanair начала отыгрывать упущенное. Месячный трафик резко увеличился
10:20 Россия устроила провокации НАТО над Баренцевым морем
09:57 Российский клон украинского "Нептуна" оказался сырым и недоделанным, - "Злой одессит"
09:00 В Украине резко выросло число выявленных заболевших на COVID-19
08:55 "Пойдем на работу и умрем": Украинская первоклассница на линейке стала звездой Сети (ВИДЕО)
08:42 Новые санкции заставят россиян жить за доллар в день, - военный эксперт
08:04 Врачи пересадили легкие человеку, пострадавшему от коронавируса
03.09.2020 г.
23:10 Американец с помощью воздушных шаров поднялся на высоту 7500 м (ВИДЕО)
21:59 В Новой Гвинее обнаружили поющих собак
21:48 Ученые обнаружили таинственную ржавчину на Луне
21:45 Арахамия прогнозирует инвестиционный бум в Украине благодаря закону об инвестиционных нянях (ВИДЕО)
21:28 В Севастополе появилась свалка грунта вместо хвойной рощи, - Злой Одессит
21:00 Столтенберг созвал Совет НАТО из-за ситуации с Навальным
20:58 В Украине обновили карантинные зоны: кто попал в "красную зону"
Все новости »

«Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » «Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Беларуси продолжаются протесты несогласных с результатами президентских выборов в стране. Сегодня, 5 сентября, в Минске начался женский марш.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сейчас в женском марше, по оценкам корреспондента tut.by, участвует около 10 тысяч человек. Кроме красно-белых флагов оппозиции женщины несут флаги ЕС, информирует enovosty.com/news.

«Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)

«Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)

Читайте: Беларусь не сдается: В сети появилось видео жесткого задержания студентов, которые протестовали против Лукашенко

Участницы марша взяли с собой игрушки панд в знак солидарности с IT компанией PandaDoc — в отношении ее четырех сотрудников возбуждено уголовное дело. Компания связывает аресты руководителей с их политической позицией и поддержкой протестов оппозиции.

Автомобилисты сигналят в знак солидарности. Женщины вышли на проспект и перекрыли его. Кричат «Это наш город!», «Жыве Беларусь!»

Вдоль проспекта проезжают микроавтобусы с тонированными окнами и без номеров. Внутри крепкие парни в масках. Женщины кричат: «Где номера?» и «Убийцы».

Колонна женского марша проходит мимо здания КГБ в Минске. Здесь из микроавтобусов к участницам вышло несколько неизвестных в балаклавах. Женщины попытались завязать на них флаги, но те сорвали их. Участницы кричат им: «Позор!», «Покажи лицо!» и «Ваши мамы с нами!».

Недалеко от Октябрьской площади задержаны журналисты телеканала «Белсат» Максим Калитовский и Алена Дубовик — они вели прямой эфир с женского марша. Девушки пытались помешать неизвестным в балаклавах забрать журналистов, однако им не удалось этого сделать:

На перекрестках по движению марша стоят микроавтобусы без номеров, в них сидят милиционеры в штатском и в масках. Женщины, проходя мимо, кричат им: «Позор!», «Тихарей под суд!».

«Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)

«Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)

«Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)

«Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 489

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора
ВВП-варранты: преступление пока без наказания
Роман Бессмертный: Разговоры о реинтеграции Донбасса необходимо прекратить и готовиться к войне
Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы
Чем лира в мире отзовется: Обострит ли дефолт Турции глобальный коронакризис?
Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится
Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Все статьи







Читайте также

В Беларуси арестованы руководители крупной IT-компании, которая поддержала оппозицию: сотрудников эвакуируют из страны
 В Беларуси задержали и избили трех граждан Польши
Представитель США в ОБСЕ: "Надо убедить Лукашенко, что он не может быть президентом"
 Названы условия торга Лукашенко с Россией: будет ли легитимным "Союзное государство"
США, Канада и Великобритания готовы нанести удар по Лукашенко
 Беларусь не сдается: В сети появилось видео жесткого задержания студентов, которые протестовали против Лукашенко

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Кто захватил столицу Сибири": в России опубликовали расследование Навального о коррупции, сделанное перед отравлением (9009)

Стало известно о важном повороте в деле о связях Трампа с РФ (5214)

Новые санкции заставят россиян жить за доллар в день, - военный эксперт (3950)

"Получат в зубы": Лукашенко пригрозил странам Балтии из-за санкций против Беларуси (3920)

Хитрый приём Кремля и "конец России", - историк (3307)

Пользователи Сети раскритиковали ярко-зеленое платье Мелании Трамп (ФОТО) (3171)

Названы условия торга Лукашенко с Россией: будет ли легитимным "Союзное государство" (3093)

Названы три страны, которые хотят изменить правила игры в мировой политике (2936)

В Москве сильно избили известного оппозиционера, - Associated Press (2695)

Массовые санкции против режима Лукашенко: В Европе готовят новый удар (2111)

Армия

Бронетранспортер БТР–80
Переносной зенитно-ракетный комплекс Starburst (Великобритания)
Машина-амфибия M3 Amphibious Rig (Германия)
Винтовка STL–016 «Армата-киллер»
Вся армия    >>

Персоны

Ефремов
Александр
Суркис
Григорий
Парубий
Андрей
Ериняк
Юрий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Из-за налогового схематоза “Слуга народа” рискует проиграть выборы в Харьковской области

Старые вагоны – поезда под откос

«Укрзализныця» осталась без колес


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Синоптики рассказали, стоит ли ждать в Украине "бабьего лета" (16191)

В Борисполе девушка решила прогуляться по крылу самолета (ВИДЕО) (10296)

"Пойдем на работу и умрем": Украинская первоклассница на линейке стала звездой Сети (ВИДЕО) (10145)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


лира



help

bigmir)net TOP 100

 