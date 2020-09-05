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«Зеленые человечки» в Беларуси: В Сети появилось видео жесткого разгона студентов силовиками без опознавательных знаков (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Зеленые человечки" в Беларуси: В Сети появилось видео жесткого разгона студентов силовиками без опознавательных знаков (ВИДЕО)
 
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Сегодня в столице Беларуси Минске прошли студенческие акции солидарности против задержания и арестов студентов, несогласных с фальсификацией выборов президента в стране.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На странице Facebook журналиста Рустема Адагамова появилось видео,на котором силовики в балаклавах без опознавательных знаков жестко разгоняют «сцепку» студентов — молодых парней и девушек, которые пытаются противостоять силовикам. Неизвестно, кто эти люди в балаклавах и являются ли они белоруссами либо это скрытая помощь «дружественной России», которую ранее пообещал Лукашенко Путин.

Лукашенковские бандиты растаскивают сцепку студентов на Карла Маркса в Минске

Publiée par Рустем Адагамов sur Samedi 5 septembre 2020

Новые белорусские реалии: в конце видео ребенок кричит «Мама, беги, ОМОН!» Неизвестные в балклавах разогнали людей, собравшихся во дворе жилого домав Минске:

Некоторых молодых людей задержали, в разных районах столицы представители силовых структур пытаются снять бело-красно-белые флаги и ленты.

«Зеленые человечки» в Беларуси: В Сети появилось видео жесткого разгона студентов силовиками без опознавательных знаков (ВИДЕО)

Позже белорусская милиция сообщила, что отпущены 25 из 34 студентов, которые были задержаны сегодня на акциях протеста в Минске. Все привлечены к административной ответственности.

Девять студентов будут находиться в местах временного содержания до суда. В МВД говорят, что эти девять человек «повторно привлекаются к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях».

По материалам: Tut.by


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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