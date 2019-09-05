Reuters: ЕС обеспокоен позицией Джонсона по ирландской границе

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ЕС обеспокоен позицией Бориса Джонсона по ирландской границе

Евросоюз обеспокоен позицией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона относительно ирландской границы и будущих правил конкуренции, — сообщают Франческо Гуарачио и Габриелла Басдзинска в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Переговорщик по Brexit Мишель Барнье заявил, что Джонсон отказался от прежних позиций Великобритании по ирландской границе, однако не предоставил никаких новых идей о том, как заменить «бэкстоп» в майском соглашении.

Джонсон считает, что угрожая Евросоюзу покинуть ЕС без соглашения он может получить уступки от представителей Европейского союза на саммите в Брюсселе 17-18 октября. «Британцы нереалистично верят, что на саммите все будет чудесным образом решено», — заявил в четверг дипломат ЕС.

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