Меркель не готова отказаться от проекта «Северный поток-2», несмотря на отравление Навального — Bloomberg

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Германия не готова отказаться от строительства российского газопровода "Северный поток – 2" даже на фоне ситуации с отравлением главного оппозиционера Кремля Алексея Навального.

Фото: Наталия Губернаторова, информирует enovosty.com/news.

Как сообщает агентство Bloomberg, такое решение отражает «ключевую поддержку проекта от немецкой промышленности».

Выводы немецких военных о том, что на Алексея Навального было совершено нападение с применением нервно-паралитического вещества, вызвало призывы к канцлеру использовать свою самую большую дубинку: отказаться от поддержки газопровода «Северный поток-2», по которому российский газ будет поставляться напрямую в крупнейшую экономику Европы. Однако, несмотря на ее растущее недовольство Кремлем, это может быть не так просто, подчеркивается в статье.

Даже несмотря на то, что высокопоставленные законодатели требуют остановить проект, а НАТО осуждает Москву за «ужасающую» попытку убийства Навального, в коалиции Меркель по-прежнему мало желания отказаться от «Северного потока». На данный момент ни блок Меркель во главе с христианскими демократами, ни ее партнеры — социал-демократы вряд ли поддержат это требование. Об этом Bloomberg сообщили несколько чиновников Бундестага, которые попросили не называть их имени из-за деликатного характера обсуждений.

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Сопротивление в коалиции Меркель отражает ключевую поддержку проекта со стороны немецкой промышленности, а также более глубокие связи с Россией, особенно среди социал-демократов. Немецкая восточная деловая ассоциация, поддерживающая торговлю с Москвой, предостерегла от разрыва отношений с Nord Stream-2, заявив, что у Меркель есть «веская причина» отделить дело Навального от трубопровода, возглавляемого российским ПАО «Газпром».

Меркель, которая сделала нехарактерно резкий упрек в связи с обнаружением новичков и пообещала скоординированный ответ союзников по НАТО и Европейскому союзу, держит свои карты при себе. Отвечая на вопрос о проекте на пресс-конференции в четверг, Меркель не повторила своего требования, сделанного несколькими днями ранее, о завершении проекта.

«Многое будет зависеть от реакции российской стороны», — сказала Меркель, указывая на позицию Кремля, согласно которой свидетельств отравления не было, пишет издание.

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Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что приостановка строительства газопровода «Северный поток – 2» может привести к убыткам отдельных европейских компаний, которые будут исчисляться миллиардами евро.