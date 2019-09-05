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Associated Press: Американские фермеры ожидают заключения торгового соглашения между США и Японией

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Американские фермеры ожидают заключения торгового соглашения между США и Японией

Американские фермеры ожидают торгового соглашения между США и Японией, — сообщают Кэвин Фрэкин и Пол Иайсмен в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Дональд Трамп сообщил о возможном торговом соглашении с Японией через пару дней после того, как Китай ввел ответные санкции на американскую продукцию. «Мы согласовали каждый пункт соглашения. Сейчас мы оформляем его и будем подписывать на официальной церемонии», — сказал Трамп. Американская федерация фермерских бюро прогнозирует, что подписание соглашения сможет увеличить чистый доход фермерских хозяйств на 4,4 млрд долларов в год.

Японские официальные лица настроены оптимистично, так как соглашение должно освободить Японию от пошлин на импорт, которые Трамп ввел в прошлом году на иностранную сталь и алюминий, а также от тарифов, которые он планирует ввести на импорт автомобилей.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 117

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