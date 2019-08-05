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Япония хочет стать официальным партнером программы истребителей F-35

Главная » Последние новости » Новости мира » Япония хочет стать официальным партнером программы истребителей F-35
 
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Япония хочет стать полноправным членом промышленного консорциума самолета-невидимки F-35

Япония официально выразила заинтересованность в присоединении к программе F-35 в качестве полноправного партнера, но Пентагон планирует отклонить эту просьбу., информирует enovosty.com/news.

Источники говорят, что просьба Японии присоединиться к партнерству создает серьезные политические проблемы для Пентагона В США опасаются, что запрос Японии откроет двери для других стран-клиентов, требующих большей роли в совместном производстве истребителя.

В письме от 18 июня от Министерства обороны Японии главе Пентагона, генеральный директор Бюро планирования обороны Атсуо Судзуки официально запрашивает информацию о том, как Япония может стать полноправным членом промышленной базы консорциума.

“Хотелось бы, чтобы вы рассмотрели возможность Японии стать страной-партнером в производстве новых истребителей. Также я хотел бы, чтобы вы предоставили Министерству обороны Японии подробную информацию об обязанностях и правах страны-партнера, а также распределение расходов и условия процесса утверждения. Мы хотели бы принять окончательное решение о том, сможем ли мы стать страной-партнером, тщательно изучив права и обязанности сторон», — говорится в письме.

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Глава соответствующего департамента Пентагона, должен встретиться с японскими чиновниками на этой неделе, и ожидается, что вопрос о членстве будет включен в повестку этой встречи. 

japan f 35

Истребитель F-35A, собранный на заводе FACO Mitsubishi Heavy Industries F-35 в Нагое, Япония. Фото предоставлено Объединенным программным офисом F-35

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Объединенный офис производства истребителей F-35 уже заявил, что партнерство по-прежнему ограничивается только инвестициями.

«Кооперативное партнерство F-35 было закрыто 15 июля 2002 года», — заявил Брэнди Шифф, представитель программы производства.

Это решение было задокументировано еще в 2002 году,  руководителем Пентагона по закупкам, в котором говорилось, что «за исключением тех стран, с которыми мы уже участвуем в переговорах о партнерстве по разработке истребителей».

Партнеры F-35 в 2007 году в отдельном договоре подтвердили, что только партнеры, которые участвовали в фазе разработки программы F-35, будут иметь право оставаться партнерами на стадиях производства, поддержки и модернизации новых самолетов.

Пентагон обеспокоен тем, что превращение Японии в партнера по программе приведет к тому, что другие страны будут требовать аналогичный доступ.

 


Автор: Оксана Ельченко
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