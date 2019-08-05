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В Египте у онкологического центра взорвался заминированный автомобиль

Главная » Последние новости » Новости мира » В Египте у онкологического центра взорвался заминированный автомобиль
 
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В Египте у онкологического центра взорвался заминированный автомобиль, в результате чего, по предварительным данным, погибли двадцать человек и 47 человек получили ранения

В Каире в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле возле Национального института рака, погибли двадцать человек и 47 человек получили ранения, — сообщают Хайтам АХмед и Алаа Свилам в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В результате взрыва сильно пострадала передняя часть больницы. Вещи жертв были разбросаны среди обломков. Министерство здравоохранения заявило, что взрыв вызвал пожар, который привел к частичной эвакуации Национального института рака.

В Египте у онкологического центра взорвался заминированный автомобиль

Пока не уточняется, были ли среди жертв пациенты или сотрудники института.

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В Министерстве внутренних дел сообщили, что автомобиль, причастный к инциденту, был украден несколько месяцев назад. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования египетскому народу и семьям погибших. Он пообещал искоренить «этот жестокий терроризм».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 131

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