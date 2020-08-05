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Стало известно, какое химическое вещество стало причиной взрыва в Бейруте

Главная » Последние новости » Новости мира » Стало известно, какое химическое вещество стало причиной взрыва в Бейруте
 
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Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что в Бейруте взорвались 2700 тонн аммиачной селитры

Согласно предварительным данным, вероятной причиной взрыва в Бейруте стал нитрат аммония. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которые шесть лет пролежали на складе. Однако до сих пор остается неясным, что вызвало воспламенение химического вещества. Аммиачная селитра — это обычное промышленное химическое вещество, используемое для удобрений, поскольку оно является хорошим источником азота для растений.

По словам старшего преподавателя химической инженерии в Мельбурнском университете Габриэля да Силвы, это вещество не взрывоопасно. Однако, сказал да Силва, вещество может воспламениться при определенных обстоятельствах, но этого очень трудно добиться. «Чтобы вызвать взрыв, нужны экстремальные обстоятельства», — сказал он. Если вы посмотрите на дым от взрыва, он будет кроваво-красного цвета. Это из-за содержащихся в нем оксидов азота», — говорит да Силва.

Читайте: Апокалипсис в Бейруте: число погибших растет, появляются новые заявления

Ранее сообщалось, что в Бейруте растет число погибших.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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