Китай официально представил свой новый стелс-истребитель J-20

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В прошлом месяце Китай выпустил белую книгу по обороне, в которой, среди прочего, было подтверждено, что Пекин не откажется от применения силы для воссоединения с Тайванем

По словам наблюдателей, китайский стелс-истребитель J-20 был официально направлен в Восточное командование ВВС Китая. Именно это подразделение задействовано в Тайваньском проливе., информирует enovosty.com/news.

На этой неделе ВВС Народно-освободительной армии разместили в своем аккаунте в социальных сетях фотографию истребителя пятого поколения с номером 62001.

Китайские СМИ сообщили, что истребитель-невидимка вошел в состав Восточного командования, которое охватывает Тайвань.

Коллин Ко, научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в Технологическом университете Наньянга в Сингапуре, сказал, что у самолета, похоже, есть две миссии.

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«Подразделение, принадлежащее Восточному командованию, совершенно точно нацелено на Тайвань», — сказал Ко. «Это настоящий вызов военным действиям США в Тайваньском проливе, помимо того, что они создают угрозу для разделительной линии, которую патрулируют ВВС Тайваня».

J-20 стелс истребитель Китая. Reuters

Публикация фотографий нового самолета состоялась после того, как Китай выпустил белую книгу по обороне, в которой подчеркиваются риски со стороны «сепаратистских сил».

В документе говорится, что Китай сталкивается с вызовами со стороны сторонников независимости на Тайване, но одержит победу над теми, кто борется за независимость острова. Также в белой книге подчеркивается, что существуют риски со стороны сепаратистов в автономных районах Тибета и Синьцзяна.

Через день после публикации документа американский военный корабль проплыл через Тайваньский пролив.

Ожидается, что J-20 поступит в массовое производство в этом году. В мае генерал Чарльз Браун, командующий силами ВВС США в Тихом океане, заявил, что с новыми стелс-истребителями Китай представляет собой «большую угрозу» и обладает «большими возможностями» в Тихом океане.

Браун заявил, что меры США по противодействию этим событиям включают в себя развертывание самолетов F-35 следующего поколения и продолжающиеся пролеты стратегических районов, таких как Южно-Китайское море.

Стелс-истребитель J-20 в Китае на авиасалоне в Чжухай, провинция Гуандун, Китай, 1 ноября 2016 года. REUTERS / Stringer

У Китая уже есть более 2500 самолетов, в том числе 1700 боевых истребителей, стратегических бомбардировщиков, тактических бомбардировщиков и многоцелевых тактических и штурмовых самолетов.

Военный эксперт из Макао Энтони Вонг Донг заявил, что помимо Тайваня истребитель J-20 может также использоваться для противодействия военной автивности США и Японии.