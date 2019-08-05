Германия призывает Россию освободить всех арестованных во время акций протеста активистов

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В МИД Германии призвали Россию освободить всех арестованных во время акций протеста активистов и позволить оппозиционным кандидатам принимать участие на выборах в Мосгордуме

Германия призывает Россию освободить активистов, задержанных во время демонстрации в Москве, протестовавших против отказа властей зарегистрировать оппозиционных лидеров кандидатами в депутаты на выборах в Мосгордуму, — сообщает ABC News , информирует enovosty.com/news.

В МИДе Германии сообщили, что «аресты не соответствуют мирному характеру акций протеста, которые были направлены против исключения оппозиционных лидеров» из выборов в городской совет в Москве.

Напомним, в субботу полиция задержала около 600 человек во время «несанкционированной» акции протеста. Во время предыдущей демонстрации, проведенной неделю назад, было арестовано около 1400 человек.

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Министерство иностранных дел Германии заявило, что Россия нарушает международные обязательства по поддержанию мирных собраний и свободы слова. В нем говорится, что Германия «ожидает быстрого освобождения всех мирных демонстрантов» и включения оппозиционных кандидатов в списки кандидатов в депутаты на выборы в Мосгордуму.