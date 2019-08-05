Associated Press: США и Южная Корея готовятся к проведению военных учений, несмотря на протесты Ким Чен Ына

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США и Южная Корея готовятся к проведению совместных ежегодных военных учений, несмотря на протесты Ким Чен Ына

США и Южная Корея готовятся к проведению ежегодных совместных военных учений, несмотря на предупреждения Северной Кореи о том, что учения могут сорвать переговоры о денуклеаризации, — сообщает Ким Тонг Янг в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Пресс-секретарь министерства обороны Сеула Чой Хён Су сказала, что учения будут направлены на проверку боевой готовности Южной Кореи. Она не подтвердила и не опровергла информацию о том, что учения пройдут в digital формате в форме компьютерного моделирования боевых действий без наличия военных и техники.

Напомним, Северная Корея выступает против проведения учений между Южной Кореей и США. В Северной Корее сообщили, что будут ожидать, действительно ли состоятся августовские военные учения между Южной Кореей и США, чтобы планировать свои действия относительно дальнейших переговоров относительно денуклеаризации.

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В Северной Корее настаивают, что проведение военных учений даже по сокращенной программе нарушает соглашение между Кимом и Трампом, который в Сингапуре пообещал улучшить двусторонние связи.