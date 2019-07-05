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Польша и Германия идут против позиции Макрона и призывают к расширению ЕС

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Польша и Германия призвали к дальнейшему прогрессу в переговорах относительно членства стран Западных Балкан в ЕС пойдя против позиции Макрона

Польша и Германия призвали к продолжению проведения переговоров относительно членства стран Западных Балкан в ЕС, пойдя против позиции Франции, согласно которой ЕС не должен принимать больше членов, пока не решит свои собственные внутренние проблемы, — сообщает Алан Чарлиш и Андреас Ринке в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Я разделяю мнение французского президента Эммануэля Макрона о том, что европейская система и механизм по утверждению кандидатов на высшие посты в ЕС должны быть улучшены. Однако, я не рассматриваю эти проблемы как причину для отказа от переговоров о вступлении в ЕС», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

На этой неделе ЕС столкнулся с беспрецедентными многодневными переговорами, чтобы определить кандидатов на высшие посты в ЕС.

Польша и Германия идут против позиции Макрона и призывают к расширению ЕС

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Однако комиссар по политике соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан заявил агентству Reuters, что он считает, что было бы неправильно прекращать переговоры о вступлении в ЕС стран Западных Балкан. «Мы не должны оставлять вакуум в этом регионе из-за нерешительного поведения, которое, безусловно, будет использовано нашими конкурентами, такими как Россия, Турция или Китай, в своих интересах», — сказал Хан

Польша и Германия идут против позиции Макрона и призывают к расширению ЕС

«Европейский Союз не должен так относиться к странам, которые проводят сложные реформы в надежде на вступление в ЕС», — заявил президент Польши Анджей Дуда. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев отметил, что страна готова предпринять все необходимые шаги, чтобы убедить скептически настроенные страны ЕС в ценности расширения Европейского Союза.

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Автор: Оксана Ельченко
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