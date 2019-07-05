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Китай опровергает обвинения США в проведении испытаний баллистических ракет в Южно-Китайском море

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Министерство обороны Китая опровергло обвинение США в том, что китайские военные проводят испытание баллистических ракет в спорных водах Южно-Китайского моря

Министерство обороны Китая опровергло обвинение США в том, что китайские военные проводят испытание ракет в спорных водах Южно-Китайского моря и заявило, что это были всего лишь обычные военные учения, — сообщает агентство Reuters , информирует enovosty.com/news.

Официальный представитель США, выступая на условиях анонимности, заявил, что, согласно первоначальной информации, Китай проводил испытания противокорабельных баллистических ракет. Чиновник добавил, что на данный момент проводится детальное расследование.

Китай опровергает обвинения США в проведении испытаний баллистических ракет в Южно-Китайском море

В заявлении Министерства обороны Китая, предоставленном агентству Reuters, говорится, что обвинения США «не соответствуют действительности». «Недавно командование Народно-освободительной армии Китая организовало военные учения возле острова Хайнань в соответствии с ежегодным планом проведения учений», — сообщили в министерстве.

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Автор: Оксана Ельченко
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