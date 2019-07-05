Китай опровергает обвинения США в проведении испытаний баллистических ракет в Южно-Китайском море

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Министерство обороны Китая опровергло обвинение США в том, что китайские военные проводят испытание баллистических ракет в спорных водах Южно-Китайского моря

Министерство обороны Китая опровергло обвинение США в том, что китайские военные проводят испытание ракет в спорных водах Южно-Китайского моря и заявило, что это были всего лишь обычные военные учения, — сообщает агентство Reuters , информирует enovosty.com/news.

Официальный представитель США, выступая на условиях анонимности, заявил, что, согласно первоначальной информации, Китай проводил испытания противокорабельных баллистических ракет. Чиновник добавил, что на данный момент проводится детальное расследование.

В заявлении Министерства обороны Китая, предоставленном агентству Reuters, говорится, что обвинения США «не соответствуют действительности». «Недавно командование Народно-освободительной армии Китая организовало военные учения возле острова Хайнань в соответствии с ежегодным планом проведения учений», — сообщили в министерстве.

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