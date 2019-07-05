Associated Press: В Великобритании полиция разоблачила ужасающую схему «современного рабства»

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В Великобритании полиция разоблачила ужасающую схему «современного рабства». Восемь поляков было осуждено за организацию преступной схемы

В Великобритании полиция разоблачила ужасающую схему «современного рабства». Более 400 жертв были вынуждены работать за минимальную заработную плату, в то время как их руководство зарабатывало около 2 миллионов фунтов (2,5 миллиона долларов) и вело роскошный образ жизни, — сообщает Грегори Кац в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В Польше преступники разыскивали малообеспеченных, бывших заключенных и алкоголиков, заманивали их в Великобританию ложными обещаниями о высокооплачиваемой работе. В Англии их селили в тесном помещении, которое кишило крысами, и отправляли на работу в центры переработки мусора, на фермы и птицефабрики.

Жертвы сообщили, что их заставляли мыться в канале, потому что у них не было доступа к пресной воде. Кроме того, им приходилось закрывать протекающие туалеты одеялами и простынями. Одному работнику, который жаловался на плохую оплату труда и условия проживания, сломали руку и не оказали медицинской помощи. Другому угрожали удалить почки, если он не будет молчать о своей работе.

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Во время судебного заседания судья сообщила, что вера в то, что рабство в Великобритании было прекращено не соответствует действительности. «Суровая правда состоит в том, что эта практика в Великобритании часто скрывается из виду». Организаторов преступной схемы приговорили к 11 годам тюремного заключения.