Угроза Трампа развернуть армию против протестующих вызвала шок среди законодателей

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Предложенное президентом Дональдом Трампом развертывание действующих войск для подавления протестов в Вашингтоне, округ Колумбия, и его предложение сделать то же самое в других штатах вызвали серьезную обеспокоенность среди законодателей, бывших военных лидеров и групп по защите гражданских прав.

Многие законодатели и группы гражданских свобод были шокированы угрозой президента Дональда Трампа развернуть действующие войска, чтобы подавить протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, и сделать то же самое в других штатах, если губернаторы не смогут взять верх над продолжающимися протестами, некоторые из которых привели к столкновениям с правоохранительными органами, информирует enovosty.com/news.

Во вторник около Вашингтона, округ Колумбия, было мобилизовано около 1600 военнослужащих действующей армии «в качестве разумной меры планирования в ответ на постоянную поддержку операций гражданских властей», — заявил в публичном заявлении представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Пентагон подчеркнул, что по состоянию на четверг в Вашингтоне в настоящее время не размещены действующие военнослужащие, и что военными в столице были сотрудники Национальной гвардии из округа Колумбия и соседних штатов, которые оказывают помощь по поручению своих собственных губернаторов.

В четверг NBC News и Fox News сообщили, что сотни солдат активной боевой службы из 82-й воздушно-десантной армии США вернутся на свои базы с постов возле столицы страны, но представитель Белого дома заявил журналистам, что «все варианты на повестке дня» в связи с развертыванием военных для реагирования на протесты по поводу смерти Джорджа Флойда.

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Национальная гвардия имеет давнюю историю оказания поддержки местным правоохранительным органам, в отличие от действующих военнослужащих, которые обычно помогали в моменты серьезного кризиса, такого как беспорядки из-за Родни Кинга в 1992 году. Сама возможность того, что Трамп направит боевые войска на американские улицы без просьбы губернаторов штатов, побудила бывшего министра обороны Джима Мэттиса предупредить, что это «разрушает моральную почву» между войсками и гражданами, которых они поклялись защищать.

Национальная гвардия 2 июня 2020 года. Ясин Озтурк / Агентство Анадолу через Getty Images

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Замаскированные различия

Возможность развертывания военнослужащих, проходящих военную службу, некоторые из которых в основном специализируются на боевых операциях, беспокоит многих бывших военных лидеров и лидеров по защите гражданских прав, особенно в свете протестов, связанных со смертью Джорджа Флойда и проблемами со свободой слова.

Судя по внешнему виду, камуфляжная форма, которую носят члены Национальной гвардии и их коллеги, находящиеся на действительной службе, почти идентична и в основном дифференцируется уникальным знаком VELCRO на их левом плече.

Однако различия между военнослужащими Национальной гвардии и их коллегами, находящимися на действительной службе, могут быть весьма существенными с точки зрения их подготовки. Солдаты Национальной гвардии обычно тренируются в течение примерно 38 дней в году, но солдаты из подразделений, находящихся на действительной службе, проводят свою подготовку круглый год и имеют доступ к более мощному оборудованию и финансированию.

«Смущают публику и потенциально опасны»

В заявлении в начале этой недели Трамп, явно ссылаясь на Закон о восстании, объяснил, что «если какой-либо город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, я разверну армию Соединенных Штатов и быстро решу проблему для них».

Идея развертывания активных войск, особенно тех, чьи основные навыки выходят за рамки полицейской деятельности, не осталась незамеченной. В таких штатах, как Арканзас, где сенатор-республиканец Том Коттон в колонке мнений утверждал, что США должны «отправить войска», некоторые губернаторы предположили, что их штаты более чем способны справиться с протестами в пределах своих границ.

«Я не вижу в этом никакого отношения к Арканзасу», — сказала Аса Хатчинсон в «Арканзасской газете демократов». «Я не вижу, чтобы это было необходимо Арканзасу. Это не то, что нам нужно».

Несколько губернаторов не решались даже активировать своих собственных членов Национальной гвардии, чтобы обуздать протесты и беспорядки. В понедельник губернатор Кейт Браун вызвала 50 невооруженных Орегонских национальных гвардейцев в качестве «только вспомогательной функции» службы для правоохранительных операций «за кулисами».

«Наша цель и цель подавляющего числа протестующих должны состоять в том, чтобы уменьшить насилие», — заявила Браун в понедельник. «Вы не можете ослабить насилие, выставляя солдат на наши улицы».

«Мы не в одной из этих ситуаций»

Заявления Трампа о возможности мобилизации военнослужащих действующей армии в отдельных штатах встретили противодействие как нынешних, так и бывших чиновников. Министр обороны Марк Эспер подвел черту в среду и выступил против идеи применения Закона о восстании, предупредив, что его следует использовать только после провала всех других вариантов.

«Возможность использовать действующие силы в роли правоохранительных органов следует использовать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях», — говорится в заявлении Эспера. «Сейчас мы не находимся в одной из таких ситуаций. Я не поддерживаю применение Закона о восстании».

Трамп настаивал на том, чтобы губернаторы штатов использовали свои активы Национальной гвардии для подавления протестов, что также вызвало недовольство ушедших в отставку руководителей, которые высказывали свое мнение в многочисленных недавних статьях. Один из этих офицеров в отставке, адмирал ВМС США Майк Маллен, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, написал во вторник в «The Atlantic»:

«Мы, как граждане, должны поддерживать и защищать право и торжественное обязательство — мирно собираться и быть услышанным. Это не взаимоисключающие занятия».

«И ни одно из этих занятий не станет более легким или безопасным из-за чрезмерно агрессивного использования нашей армии, действующей военной службы или Национальной гвардии. У Соединенных Штатов долгая и, честно говоря, иногда проблемная история использования вооруженных сил для обеспечения соблюдения внутренних законы. Вопрос для нас сегодня заключается не в том, существует ли эта власть, а в том, будет ли она разумно управляться».

Джеймс Мэттис, бывший министр обороны Трампа, также отметил свою обеспокоенность в отдельной колонке мнений, опубликованной в «The Atlantic» , и зашел так далеко, что заявил, что Трамп «является первым президентом в моей жизни, который не пытается объединить американский народ — даже не притворяется, что пытается».

Джеймс Мэттис

«Милитаризация нашего ответа, как мы видели в Вашингтоне, округ Колумбия, создает конфликт — ложный конфликт — между военным и гражданским обществом. Это разрушает моральную основу, которая обеспечивает надежную связь между мужчинами и женщинами в военной форме и обществом, которое они поклялись защищать и частью которого они являются сами».

Источник: Businessinsider