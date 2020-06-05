«Твоя боль — моя боль»: участники протестов против расизма продолжают бороться за свои права

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По всему миру участники протестов против расизма продолжают бороться за свои права

В пятницу протестующие по всему миру снова вышли на улицы, чтобы выразить возмущение гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Соединенных Штатах и присутствием ​​расизма в их собственных странах. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Крупнейшие демонстрации прошли во Франкфурте и Гамбурге. Многие держали плакаты с лозунгами: «Твоя боль — моя боль, твоя борьба — моя борьба».

На одном плакате было написано: «Сколько не было снято?». Это напоминание о том, сколько убийств не было снято на камеру.

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В Лондоне на Трафальгарской площади десятки людей встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

На плакатах были надписи «Белые люди должны делать больше» и «Справедливость для Беллы Муджинга», напоминая о смерти сотрудницы британской железной дороги, которая умерла от COVID-19 после того, как ей не оказали помощь

Акции протеста также прошли в Нидерландах, Италии, Канаде, Греции и Либерии.