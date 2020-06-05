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Как мировые лидеры реагируют на протесты в США: наводящие на размышления цитаты

Главная » Последние новости » Новости мира » Как мировые лидеры реагируют на протесты в США: наводящие на размышления цитаты
 
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Политические и религиозные лидеры, лидеры чернокожих и бизнеса высказались после протестов в ответ на смерть Джорджа Флойда.

Бизнес-лидеры, лидеры правительств и многие другие высказались о смерти Джорджа Флойда 25 мая, информирует enovosty.com/news.

В последние дни было много полезных материалов в печатных изданиях, в социальных сетях и на демонстрациях о том, как мир должен объединиться для решения проблемы расового неравенства.

Вот некоторые из самых наводящих на размышления цитат.

«Давайте не будем оправдывать насилие, или рационализировать его, или участвовать в нем. Если мы хотим, чтобы наша система уголовного правосудия и американское общество в целом действовали по более высокому этическому кодексу, мы должны сами смоделировать этот кодекс».

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Барак Обама, бывший президент США

«Нам нужно, чтобы вред прекратился в наших общинах. Нам нужно исправить ущерб. Нам нужно иметь возможность жить достойно и иметь возможность процветать».

Опал Томети, соучредитель движения Black Lives Matter

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«Необходимо услышать голоса, призывающие положить конец убийствам безоружных афроамериканцев. Голоса, призывающие положить конец насилию со стороны полиции, должны быть услышаны».

Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека

«Мы не можем терпеть или закрывать глаза на расизм и изоляцию в любой форме. В то же время мы должны признать, что насилие самоубийственно. Насилие не приносит ничего, и многое хорошее теряется. Давайте помолимся за примирение и мир».

Папа Франциск

«Мы все с ужасом и опасениями наблюдаем за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Пришло время объединить людей, пришло время слушать, пришло время узнать, что несправедливость продолжается, несмотря на прогресс в течение многих лет и десятилетий».

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

«Чтобы преодолеть проблемы, с которыми мы все сталкиваемся, мы должны использовать наши голоса и требовать, чтобы невежество и расизм прекратились».

Марвин Эллисон, президент и исполнительный директор, Lowe’s

«Призрачное видео о последних вздохах мистера Флойда является отрезвляющим отражением этого национального кризиса. Это время, когда мы должны принять наши разногласия и стать более инклюзивными. Ни один человек никогда не должен становиться жертвой расизма, преследований или других форм дискриминации».

Роджер Фергюсон, генеральный директор TIAA

«Мы можем отправить людей в космос, но не можем относиться друг к другу с любовью и уважением».

Ральф Кларк, генеральный директор ShotSpotter

Протесты по поводу смерти Джорджа Флойда, безоружного темнокожего мужчины, который умер на прошлой неделе от рук полиции в Миннеаполисе, распространились на десятки городов в Соединенных Штатах и ​​других городах мира.

Смерть Флойда от руки белого полицейского, который почти девять минут стоял на коленях на его шее, разожгла гнев по поводу давнего социального и экономического неравенства между белыми и черными общинами страны.

Источник: Weforum


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 345

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