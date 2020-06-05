Как мировые лидеры реагируют на протесты в США: наводящие на размышления цитаты

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Политические и религиозные лидеры, лидеры чернокожих и бизнеса высказались после протестов в ответ на смерть Джорджа Флойда.

Бизнес-лидеры, лидеры правительств и многие другие высказались о смерти Джорджа Флойда 25 мая, информирует enovosty.com/news.

В последние дни было много полезных материалов в печатных изданиях, в социальных сетях и на демонстрациях о том, как мир должен объединиться для решения проблемы расового неравенства.

Вот некоторые из самых наводящих на размышления цитат.

«Давайте не будем оправдывать насилие, или рационализировать его, или участвовать в нем. Если мы хотим, чтобы наша система уголовного правосудия и американское общество в целом действовали по более высокому этическому кодексу, мы должны сами смоделировать этот кодекс».

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Барак Обама, бывший президент США

«Нам нужно, чтобы вред прекратился в наших общинах. Нам нужно исправить ущерб. Нам нужно иметь возможность жить достойно и иметь возможность процветать».

Опал Томети, соучредитель движения Black Lives Matter

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«Необходимо услышать голоса, призывающие положить конец убийствам безоружных афроамериканцев. Голоса, призывающие положить конец насилию со стороны полиции, должны быть услышаны».

Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека

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«Мы не можем терпеть или закрывать глаза на расизм и изоляцию в любой форме. В то же время мы должны признать, что насилие самоубийственно. Насилие не приносит ничего, и многое хорошее теряется. Давайте помолимся за примирение и мир».

Папа Франциск

«Мы все с ужасом и опасениями наблюдаем за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Пришло время объединить людей, пришло время слушать, пришло время узнать, что несправедливость продолжается, несмотря на прогресс в течение многих лет и десятилетий».

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

«Чтобы преодолеть проблемы, с которыми мы все сталкиваемся, мы должны использовать наши голоса и требовать, чтобы невежество и расизм прекратились».

Марвин Эллисон, президент и исполнительный директор, Lowe’s

«Призрачное видео о последних вздохах мистера Флойда является отрезвляющим отражением этого национального кризиса. Это время, когда мы должны принять наши разногласия и стать более инклюзивными. Ни один человек никогда не должен становиться жертвой расизма, преследований или других форм дискриминации».

Роджер Фергюсон, генеральный директор TIAA

«Мы можем отправить людей в космос, но не можем относиться друг к другу с любовью и уважением».

Ральф Кларк, генеральный директор ShotSpotter

Протесты по поводу смерти Джорджа Флойда, безоружного темнокожего мужчины, который умер на прошлой неделе от рук полиции в Миннеаполисе, распространились на десятки городов в Соединенных Штатах и ​​других городах мира.

Смерть Флойда от руки белого полицейского, который почти девять минут стоял на коленях на его шее, разожгла гнев по поводу давнего социального и экономического неравенства между белыми и черными общинами страны.

Источник: Weforum