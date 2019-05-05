В Японии уровень рождаемости упал до рекордного минимума

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В Японии количество новорожденных упало на треть за последние три десятка лет.

Министерство внутренних дел Японии опубликовало в субботу, 4 мая, новый доклад. В нем идет речь о резком сокращении рождаемости, информирует enovosty.com/news.

Оказалось, что на данный момент в этой стране фиксируется самый низкий уровень количества детей. В Японии живет 15,33 млн детей в возрасте до 15 лет, а это на 180 тыс. детей меньше, чем в 2018 году. Помимо этого, такое количество малышей – самое низкое в Японии с начала демографического учета (1950 год).

Количество мальчиков и девочек, живущих в Японии, приблизительно одинаковое: 7,85 млн представителей мужского пола и 7,48 млн – женского.

Детишек в возрасте от 0 до 2 лет – совсем мало. Их насчитывается только 2,86 млн.

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Ученые Токийского университета связывают падение рождаемости в Японии с очень большой загруженностью работой. Жители Страны восходящего Солнца просто не успевают обзавестись семьей в молодые годы. Такие выводы были сделаны после длительного социсследования (охватило период с 1987 по 2015 год). Главным общественным приоритетом японцев является успешная карьера. Такой трудоголизм препятствует, по словам экспертов, естественному воспроизведению населения.