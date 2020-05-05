Армия США интегрирует силовые кабели в тактический жилет

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Армия США использует инновационные технологии для поддержания работы переносных электронных устройств

Армия США объявила о планах по интеграции гибких силовых кабелей в тактический жилет, используемый американскими солдатами. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В настоящее время армейские инженеры и ученые столкнулись с необходимостью расширения возможностей солдат на современном поле боя. Ежедневно военными используется все больше мощного универсального оружия, современных систем и гаджетов, что, в свою очередь, требует обеспечения их подзарядки.

Американский центр «Combat Capabilities Development Command C5ISR Center» в партнерстве с центром «CCDC Soldier Center» реализует интегрированные решения в области обеспечения электрического питания устройств для поддержки функционирования военных программ, в частности Nett Warrior, NGSW и IVAS.

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Поскольку армия увеличила число электронных устройств, которые должны нести солдаты, появилась необходимость в обеспечении бесперебойного питания этих устройств. Интегрированные кабели являются одним из решений, которое разрабатывают исследователи для решения этой задачи

Новый кабель напоминает ткань стандартной армейской формы и гармонично вписывается в камуфляж», — сказал инженер-электроник Центра C5ISR Этан Уайз. В дополнение к гибким силовым кабелям создаются прототипы новых способов хранения энергии и распределения энергии в оружии. «Это новое оружие будет оснащено сложными технологиями, вероятно, требующими большой мощности», — сказал инженер-механик Центра C5ISR доктора Натан Шарпс.