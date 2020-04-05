Мусорные пакеты вместо халатов: В Нью-Йорке нехватка спецодежды для врачей

Главная » Последние новости » Новости мира » Мусорные пакеты вместо халатов: В Нью-Йорке нехватка спецодежды для врачей Мусорные пакеты вместо халатов: В Нью-Йорке нехватка спецодежды для врачей

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Медики Бруклина (США) заявили о том, что будут носить мусорные пакеты и дождевики, поскольку спецкостюмов хватит только на полтора дня.

Медики Нью-Йорка сетуют на местную власть, поскольку та не позаботилась заблаговременно о защите медперсонала в связи с пандемией коронавирусной инфекции. , информирует enovosty.com/news.

По словам сотрудников госпиталей государственные запасы практически исчерпались, поэтому им приходится самостоятельно искать пути выхода, как-то конструировать спец одежду из подручных материалов, таких как пакеты из под мусора.

Несколько оптимистично на общем фоне, выглядит заявление мера Нью-Йорка Билла де Блазио, который заявил о том, что запасов лекарств и оснащения хватит по меньшей мере на неделю.

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А тем временем Нью-Йорк продолжает лидировать среди других штатов США по количеству инфицированных и умерших от COVID-19.

По последним данным, в США зафиксировано более 312 тысяч заболевших. От COVID-19 умерли почти 8,5 тысячи человек, почти 15 тысяч пациентов излечились.