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США рассматривают возможность продажи Турции систем ПВО Patriot

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США оценивают возможность продажи систем ПВО Patriot в Турцию для поддержки продолжающейся военной операции в сирийской провинции Идлиб.

«Мы понимаем желание Турции иметь эти системы ПВО. Мы оказываем поддержку Турции с точки зрения военной, разведывательной, дипломатической и гуманитарной помощи», — сказал во вторник посол США в Турции Дэвид Саттерфилд во время своего визита в юго-восточную Турцию, недалеко от сирийской границы, информирует enovosty.com/news.

Отношения между США и Турцией за последние несколько месяцев ухудшились из-за покупки Турцией российских ракетных систем С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Анкара была даже выброшена из программы F-35.

«Турция является страной НАТО и в значительной степени использует нашу технику в своей армии. Если им нужно, мы подготовим это оборудование», — сказал Джеймс Джеффри, посланник США в Сирии и бывший посол в Турции.

С начала операции «Весенний щит» Турция заявила, что сбила 3 ​​сирийских истребителя, в том числе два российских Су-24, помимо уничтожения ряда их беспилотников, танков, грузовиков, систем ПВО, бронетехники и гаубиц.

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Тем временем Сирия сбила шесть турецких боевых беспилотников. Ссылаясь на российское министерство обороны, сирийское правительственное информационное агентство SANA сообщило, что 15 террористов, которых поддерживает Турция, получили ожоги при попытке применить химическое оружие в провинции Идлиб в Сирии 2 марта.

Источник: Defenseworld


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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