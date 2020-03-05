Египет вновь открывает самую старую в стране пирамиду для туристов (ФОТО)

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Египет вновь открывает ступенчатую пирамиду Джосера для туристов

Египет вновь открывает одну из самых старых пирамид в мире, пирамиду Джосера, для туристов после длительной реставрации. Об этом сообщает The Guardian , информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули принял участие в открытии пирамиды Джосера, также известной как пирамида Саккара

Ступенчатая пирамида короля Джосера является главной достопримечательностью некрополя Саккары.

Во время реставрационных работ, которые начались в 2006 году и были приостановлены с 2011г по 2013г, проводилось восстановление внешнего фасада, внутренних коридоров, каменного саркофага и лестниц

Ступенчатая пирамида короля Джосера (2721-2780 до н.э.) была спроектирована великим архитектором Имхотепом. Пирамида является одним из старейших архитектурных зданий. Возраст пирамиды Джосера оценивается в 4700 лет.