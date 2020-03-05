Египет вновь открывает самую старую в стране пирамиду для туристов (ФОТО)
Египет вновь открывает ступенчатую пирамиду Джосера для туристов
Египет вновь открывает одну из самых старых пирамид в мире, пирамиду Джосера, для туристов после длительной реставрации. Об этом сообщает The Guardian , информирует enovosty.com/news.
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули принял участие в открытии пирамиды Джосера, также известной как пирамида Саккара
Ступенчатая пирамида короля Джосера является главной достопримечательностью некрополя Саккары.
Во время реставрационных работ, которые начались в 2006 году и были приостановлены с 2011г по 2013г, проводилось восстановление внешнего фасада, внутренних коридоров, каменного саркофага и лестниц
Ступенчатая пирамида короля Джосера (2721-2780 до н.э.) была спроектирована великим архитектором Имхотепом. Пирамида является одним из старейших архитектурных зданий. Возраст пирамиды Джосера оценивается в 4700 лет.