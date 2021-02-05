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США впервые отправили военный корабль через Тайваньский пролив при Байдене

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В четверг ВМС США направили эсминец с управляемыми ракетами через Тайваньский пролив. Военный корабль США впервые прошел водный путь, разделяющий Китай и Тайвань во время администрации Байдена.

Базирующийся в Японии USS John S McCain совершил обычный транзит в соответствии с международным правом, сообщил в заявлении пресс-секретарь 7-го флота ВМС США лейтенант Джо Кейли, информирует enovosty.com/news.

«Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооруженные силы Соединенных Штатов будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом», — сказал Кейли.

Вопрос о самоуправлении Тайваня стал одним из первых серьезных внешнеполитических вызовов для президента США Джо Байдена.

Пекин претендует на полный суверенитет над Тайванем, демократией с населением почти 24 миллионов человек, расположенной у юго-восточного побережья материкового Китая, несмотря на то, что на протяжении более семи десятилетий обе стороны управлялись раздельно.

Читайте: США вперше відправили військовий корабель через Тайванську протоку при Байдені

В первые выходные президентства Байдена Китай направил к острову две большие группировки боевых самолетов, что побудило Тайбэй принять защитные меры.

Военные корабли США, проходящие транзитом через Тайваньский пролив, рассматриваются Пекином как провокации, которые угрожают стабильности в регионе, поощряя сторонников независимости Тайваня.

Последний транзит произошел в канун Нового года, когда, согласно заявлениям ВМС США, через пролив прошли McCain и второй эсминец, USS Curtis Wilbur.

По данным 7-го флота США, военные корабли США в 2020 году пересекли водный путь 13 раз, это больше всего с 12 таких транзитов в 2016 году, в последний год правления администрации бывшего президента Барака Обамы.

США продемонстрировали твердую приверженность защите Тайваня во время правления бывшего президента Дональда Трампа, одобрив продажу Тайбэю сложной военной техники, включая истребители F-16, современные ракеты и основные боевые танки, одновременно отправив на остров дипломатов высокого уровня.

Недавние заявления администрации Байдена предполагают, что отката от этих действий не будет.

«У обеих партий существует сильная и давняя приверженность Тайваню», — заявил на прошлой неделе новый госсекретарь США Энтони Блинкен. «Частью этого обязательства является обеспечение того, чтобы Тайвань имел возможность защитить себя от агрессии. И это обязательство, которое будет абсолютно неизменным в администрации Байдена».


По материалам CNN
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