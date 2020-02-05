НАТО готовится к масштабным военным учениям, — The Washington Times

Главная » Последние новости » Новости мира » НАТО готовится к масштабным военным учениям, - The Washington Times НАТО готовится к масштабным военным учениям, - The Washington Times

Закрыть Отправить

НАТО готовится к масштабным военным учениям, которые будут проходить с апреля по июль на военных полигонах Германии, стран Балтии и Польши

Около 20 000 американских военнослужащих прибудут в Европу в рамках масштабных военных учений Defender-Europe 20, которые уже сравнивают с учениями времен холодной войны, направленными на противодействие гипотетическому вторжению военных сил Советского Союза на территорию европейских государств. Об этом сообщает Майк Гленн в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Планируется, что учения будут проходить с апреля по июль на военных полигонах Германии, а также в странах Балтии и Польши, которые когда-то были частью Варшавского договора. Около 17 000 военнослужащих из 18 стран-членов НАТО также примут участие в учениях, которые будут проходить под руководством США.

США начали регулярно перебрасывать свои военные силы через Европу после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым у Украины. В рамках противостояния агрессии России США проводят военные учения Sabre Guardian. В 2019 году в Румынии прошли учения Sabre Guardian-2019, в которых приняли участие военные из США, Германии, Украины, Греции, Италии и других стран.

Читайте: Американская танковая бригада «Блэкджек» блестяще показала себя во время военных учений в Германии