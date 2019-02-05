Нарковойна в Мексике: Территория страны стала огромной тайной могилой

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Правительством нового президента Мексики Лопесом Обрадором представлен план по поиску десятков тысяч людей пропавших без вести во время нарковойны в стране

Официальные лица Мексики представили новый план по поиску десятков тысяч людей пропавших без вести во время нарковойны в стране, — сообщает Лизабет Диаз в Reuters, информирует enovosty.com/news.

“По оценкам правительства, в Мексике пропало без вести более 40 000 человек, а в системе судебной экспертизы насчитывается около 26 000 неопознанных тел”, — сообщил заместитель министра по правам человека в министерстве внутренних дел Алехандро Энсинас.

“Чиновники считают, что в стране находится более 1100 скрытых захоронений. К сожалению, наша территория стала огромной тайной могилой”, — сказал он.

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План по поиску пропавших без вести был изложен правительством нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который вступил в должность в декабре.

В ходе кампании Лопес Обрадор представил стратегию, которая в значительной степени опиралась на «правосудие переходного периода», которое часто подразумевает снисхождение к тем, кто признает вину, и предоставление компенсаций жертвам.

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По словам Энсинаса, новый институт судебной экспертизы, известный как Национальная поисковая система (SNB), начнет работать в марте. Правительство будет уделять особое внимание мигрантам, количество которых составляет от 8% до 10% пропавших без вести. За прошедший год тысячи мигрантов из Центральной Америки въехали в Мексику большими караванами, стремясь перебраться в Соединенные Штаты, чтобы избежать нищеты и насилия.

Правительство также запустит базу данных, к которой могут обращаться официальные лица по всей стране при технической поддержке международных групп, таких как Организация Объединенных Наций и Красный Крест.

Международные группы помогли расследовать громкие исчезновения, в том числе случай с 43 студентами, пропавшими без вести в 2014 году. Этот случай стал символом всплеска насилия и коррупции во время президентства Энрике Пенья Ньето, что послужило появлению массового несогласия с существующей политикой и способствовало убедительной победе Лопеса Обрадора.