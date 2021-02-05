Королевские ВВС Великобритании получили патрульный самолет Poseidon (ФОТО)
Королевские ВВС Великобритании получили пятый патрульный самолет Poseidon
Королевские ВВС Великобритании сообщили, что получили пятый патрульный самолет Poseidon прямо с завода Boeing. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
«Мониторинг и отслеживание всей активности в морях вокруг Соединенного Королевства имеет первостепенное значение для нашей безопасности. Прибытие этого самолета помогает гарантировать, что у нас будет постоянный потенциал для защиты наших вод и поддержки наших партнеров по НАТО», — говорится в сообщении ВВС Великобритании
Poseidon MRA1 (P-8A) компании Boeing — это многоцелевой морской патрульный самолет, оснащенный датчиками и специальными системами для борьбы с подводными лодками, а также для операций по наблюдению и поиску.