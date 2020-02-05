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Испытания показали, что авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд не готов к бою

Главная » Последние новости » Новости мира » Испытания показали, что авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд не готов к бою
 
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Три критические боевые системы на USS Gerald R. Ford имеют ограничения и недостатки, которые снижают общую способность корабля к самообороне.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) — авианосец ВМС США стоимостью в 13 миллиардов долларов, может быть не готов защищаться в бою, согласно последней оценке, полученной из отдела тестирования и оценки Пентагона, информирует enovosty.com/news.

Испытания на борту корабля выявили недостатки и ограничения трех важных боевых систем, а именно: системы радиоэлектронной борьбы SLQ ‑ 32 (V) 6, многофункционального радара SPY-3 (MFR) и возможностей при взаимодействии (CEC), сообщили в Офисе директора оперативного тестирования и оценки (DOT & E).

«Эти недостатки и ограничения снижают общую способность корабля к самообороне», — пояснил DOT & E в своем отчете.

«Во время тестов MFR и CEC не смогли определить направления и отследить один из источников угроз в многоцелевом рейде, а система электронного наблюдения SLQ-32 (V) 6 продемонстрировала низкую производительность, что подтолкнуло ВМФ отложить дополнительные эксплуатационные испытания до тех пор, пока эти проблемы не будут исправлены», — сообщили в офисе испытаний.

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ВМС США провели только одно из четырех запланированных испытаний корабля самообороны CVN-78 (SDTS). «Если военно-морской флот не проведет все оставшиеся испытания, тестирование будет недостаточным для оценки эффективности работы боевой системы CVN-78», — поясняется в сообщении.

Испытательные корабли ВМС обычно представляют собой выведенное из эксплуатации судно, превращенное в испытательную платформу для различных боевых систем в новых судах.

Как пишет Bloomberg, который впервые сообщил о неудачах USS Gerald R. Ford, различные возможности самообороны авианосцев важны, особенно учитывая растущую обеспокоенность по поводу их уязвимости для противостоящего оружия, такого как противокорабельные ракеты.

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«Эти три системы предназначены для обеспечения функции самообороны авианосцев», — сказал Инсайдеру Брайан Кларк, эксперт по обороне и бывший офицер ВМФ.

«SLQ-32 предназначена для обнаружения активных ракетных радаров, а также для их подавления», — пояснил он, добавив, что эта система может информировать о возможностях самообороны Ford, таких как ракеты Rolling Airframe, Evolved Sea Sparrow Missiles и ближние орудия.

«Предполагается, что многофункциональный радар обнаружит этот контакт», — добавил он. «И затем это передается соседнему кораблю, который может помочь выяснить, как поразить цель».

Эти боевые возможности, сказал Кларк, необходимы для защиты авианосца. Но, кроме того, если система не работает должным образом, авианосец упускает огромную возможность быть частью боевой сети, а не просто защищенным активом.

У более старых авианосцев класса «Нимиц» ограниченные возможности датчиков, и они очень зависят от крейсеров и эсминцев, которые сопровождают их для радиолокационного слежения и противоракетной обороны.

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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