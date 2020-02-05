Фото дня: офицер королевской гвардии в Тайланде защищается от коронавируса

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С целью обезопасить королевскую семью от распространения коронавируса тайская королевская гвардия обязана носить маски во время дежурства во дворце.

Фото: Хорхе Сильва / Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, по последним данным от вспышки коронавируса 2019-nCoV погибли 492 человека, сообщает South China Morning Post. За сутки умерли 65 человек, что стало рекордным значением за время эпидемии.

Больше всего погибших в материковом Китае — 490 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Еще двое умерли в Гонконге и на Филиппинах.

Число заболевших превысило 24,5 тысячи человек. В Китае зарегистрировано 3887 новых случаев, что стало рекордным приростом за день. Общее число заболевших в материковой части Китая — 24324 человек, в других странах и регионах — еще 215 человек. При этом от вируса выздоровели и выписаны из больниц 911 человек.

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25 украинцев находятся на борту лайнера, где обнаружили вспышку китайского коронавируса. Корабль Diamond Princess отправили на двухнедельный карантин у берегов Японии.

Как стало известно, на корабле Diamond Princess обнаружили не менее 10 случаев заболевания китайским коронавирусом 2019-nCoV. В среду, 5 февраля, инфицированных транспортировали в госпиталь. Есть ли среди них граждане Украины, пока неизвестно.

Всего на борту находится около трех с половиной тысяч человек. Сейчас пассажиров и членов экипажа лайнера продолжают проверять на возможность заболевания.