Для решения проблем с Brexit время еще есть, — Меркель

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Выступая на экономической конференции в Токио, Ангела Меркель сообщила, что для решения проблем с Brexit время еще есть

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что время еще есть для того, чтобы найти выход из тупика, связанного с выходом Великобритании из Европейского Союза, — сообщает Андреас Ринке в Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, британский парламент 29 января принял поправки к соглашению о Brexit и теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна убедить ЕС принять изменения в соглашение до 29 марта.

«С политической точки зрения время еще есть», — сказала Меркель на экономической конференции в Токио.

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«Это должно быть использовано всеми сторонами. Но для этого было бы очень важно знать, чего именно ожидает британская сторона от отношений с ЕС», — сказала она.

Признавая, что жесткие временные рамки заключения соглашения о Brexit были трудными для предприятий, отчаянно нуждающихся в определенности, Меркель заявила, что «особой» проблемой является ирландская граница и соглашение о “поддержке”.

«По-человечески можно найти решение этой проблемы. Но решение будет зависеть от того, какими будут будущие взаимоотношения между ЕС и Великобританией, и какой вид торгового соглашения будет подписан», — сказала Ангела Меркель.