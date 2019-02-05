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Более 40% российской молодежи сообщили о желании покинуть страну

Главная » Последние новости » Новости мира » Более 40% российской молодежи сообщили о желании покинуть страну
 
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В России более 40% молодежи хочет покинуть страну. Согласно информации, приведенной компанией BCG, 65% потенциальных российских мигрантов составляют специалисты по искусственному интеллекту и «цифровые таланты».

В России падение темпов экономического развития и снижение доходов населения обуславливают негативное отношение молодежи к ситуации в стране и вызывают желание эмигрировать за границу, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным опроса, проведенного «Левада-центр», 41% молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят покинуть Россию. Доля граждан в возрасте от 25 до 39 лет, желающих эмигрировать из страны, составляет 24% опрошенных респондентов.

Более 40% российской молодежи сообщили о желании покинуть страну

Наибольшее желание покинуть страну высказали граждане, желающие активно участвовать в политике. Кроме того, эмигрировать хотят 21% опрошенных жителей Москвы.

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По данным исследования Boston Consulting Group, главной проблемой сложившейся ситуации является потеря специалистов высокотехнологичных отраслей. Согласно информации, приведенной компанией BCG, 65% потенциальных российских мигрантов составляют специалисты по искусственному интеллекту и «цифровые таланты».

Эксперты сообщают, что ежегодно из страны выезжает около 100 тысяч человек, в то время как официальная российская статистика сообщает лишь о 15,5 тысяч человек в год.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 345

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