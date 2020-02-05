Береговая охрана США получила на вооружение модернизированный HC-130J

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Береговая охрана США получила на вооружение модернизированный самолёт C-130J, который недавно успешно прошел эксплуатационные испытания

Береговая охрана США получила на вооружение модернизированный самолёт HC-130J Block 8.1 средней и большой дальности. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Самолет недавно успешно прошел эксплуатационные испытания. В модернизированной версии HC-130J добавлены следующие функции:

новая система управления полетом, которая включает вертикальную навигацию с совмещенным автоматическим управлением;

гражданский GPS;

внедрение систем CNS/ATM;

усовершенствованная система связи;

усовершенствованные системы захода на посадку и посадки;

расширенная диагностика;

улучшенная система PA;

дополнительное скрытое освещение

и другие новации

«Береговая охрана США более 60 лет полагается на самолеты Hercules для поддержки сложных миссий, обеспечивающих безопасность страны», — сказал сотрудник компании Lockheed Martin Air Mobility&Maritime Missions Питер Лондон.

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