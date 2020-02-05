Береговая охрана США получила на вооружение модернизированный HC-130J
Береговая охрана США получила на вооружение модернизированный самолёт C-130J, который недавно успешно прошел эксплуатационные испытания
Береговая охрана США получила на вооружение модернизированный самолёт HC-130J Block 8.1 средней и большой дальности. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Самолет недавно успешно прошел эксплуатационные испытания. В модернизированной версии HC-130J добавлены следующие функции:
новая система управления полетом, которая включает вертикальную навигацию с совмещенным автоматическим управлением;
гражданский GPS;
внедрение систем CNS/ATM;
усовершенствованная система связи;
усовершенствованные системы захода на посадку и посадки;
расширенная диагностика;
улучшенная система PA;
дополнительное скрытое освещение
и другие новации
«Береговая охрана США более 60 лет полагается на самолеты Hercules для поддержки сложных миссий, обеспечивающих безопасность страны», — сказал сотрудник компании Lockheed Martin Air Mobility&Maritime Missions Питер Лондон.
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