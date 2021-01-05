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ВВС США развернули беспилотники MQ-9 Reaper в Румынии

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ВВС США разместили беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 летчиков на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения наблюдательных и разведывательных миссий в поддержку операций НАТО.

MQ-9 будут входить в состав 31-й экспедиционной оперативной группы до тех пор, пока эскадрилья не будет полностью готова к работе, информирует enovosty.com/news.

«Передовое размещение наших MQ-9 в этом ключевом стратегическом месте убеждает наших союзников и партнеров, а также дает понять нашим противникам, что мы можем быстро отреагировать на любую возникающую угрозу», — сказал генерал Джефф Харригян, генерал ВВС США и командующий ВВС США в Европе и ВВС Африки.

В дополнение к реализации возможностей ISR, MQ-9 будут поддерживать концепции Agile Combat Employment, обеспечивать свободу маневрирования и интегрироваться с объединенными и коалиционными силами в регионе. Находясь на театре военных действий, MQ-9 могут также участвовать в учениях, обеспечивающих взаимодействие с союзными и партнерскими странами, говорится в пресс-релизе ВВС США.

Это развертывание полностью согласовано с правительством Румынии. Соединенные Штаты и Румыния поддерживают тесные отношения между военными как союзники по НАТО и сотрудничают по многочисленным вопросам региональной безопасности.

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Передовое присутствие MQ-9, обеспеченное этим развертыванием, демонстрирует приверженность Соединенных Штатов безопасности и стабильности Европы и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО и другими европейскими партнерами.

Источник: Defenseworld


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